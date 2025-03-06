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Приправа, которую употребляют каждый день, приводит к раку желудка

Стало известно, какие болезни вызывает соль

сегодня, 15:47
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Автор:
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Кречмаровская Наталия

Соль или хлорид натрия являются незаменимым веществом для организма человека. Однако чрезмерное потребление соли может привести к развитию различных заболеваний.

Приправа, которую употребляют каждый день, приводит к раку желудка

Иллюстративное фото

Сердечно-сосудистые заболевания

Чрезмерное потребление соли является одной из основных причин развития гипертонии, которая в свою очередь увеличивает риск развития инфаркта миокарда, инсульта и других сердечно-сосудистых заболеваний. Соль задерживает воду в организме, что увеличивает объем крови и нагрузку на сердце.

Заболевание почек

Почки играют немаловажную роль в выведении избытка соли из организма. Чрезмерное потребление соли может привести к повреждению почек и развитию хронической болезни почек. Также увеличивается риск образования камней в почках.

Остеопороз

Чрезмерное потребление соли может привести к потере кальция из костей, что увеличивает риск развития остеопороза. Кальций выводится из организма вместе с солью, что приводит к его дефициту.

Рак желудка

Исследования показывают, что избыточное потребление соли увеличивает риск развития рака желудка. Соль может повреждать слизистую желудка, что делает ее более уязвимой к действию канцерогенов.

Помимо вышеперечисленных заболеваний, чрезмерное потребление соли может привести к:

  • Отеков

  • головной боли

  • Ухудшение зрения

  • Нарушение сна

Рекомендации по потреблению соли

Всемирная организация здравоохранения рекомендует ограничить потребление соли до 5 граммов в день. Это примерно одна чайная ложка.

Напомним, что портал "Комментарии" писал о распространенной привычке, убивающей легкие.




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