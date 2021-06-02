logo
Русский Українська

BTC/USD

37197.12

ETH/USD

2683.28

LTC/USD

185.36

USD/UAH

27.50

EUR/UAH

33.60

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Здоровье диета и питание При каких заболеваниях не рекомендуется пить квас
commentss НОВОСТИ Все новости

При каких заболеваниях не рекомендуется пить квас

Врач-диетолог Ольга Кораблева рассказала, при каких заболеваниях рекомендуется отказаться от кваса

сегодня, 11:10
Автор:

Светлана Шкурупий

Квас — традиционный летний напиток, который многие считают лучшим утолителем жажды. Но несмотря на его пользу, подходит он не всем. Врач-диетолог Ольга Кораблева рассказала, кому лучше ограничить его употребление и почему.

При каких заболеваниях не рекомендуется пить квас

Кому не рекомендуется употреблять квас (фото из открытых источников)

Известно, что квас богат витаминами группы В, которые полезно действуют на организм, в частности улучшают обменные процессы. Но от напитка следует воздержаться людям, у которых гипертония (повышенное давление). В больших количествах квас может задерживать жидкость в организме, а это вызывает отечность. 

Кроме того, квас лучше ограничить в рационе тем, у кого есть заболевания печени, гастрит, язвенная болезнь, камни в желчном пузыре или почках.  Дело в том, что употребление кваса, который является продуктом брожения, может вызвать изжогу, боли, воспаление слизистой пищевода. Людям с такими заболеваниями лучше пить чистую воду, чаи и соки (желательно – собственного приготовления). Ограничить употребление кваса на некоторый период следует и беременным женщинам.

Еще квас противопоказан при аллергии на дрожжи, злаковые, при целиакии. 

Напомним, что технолог Георгий Туманов рекомендует перед покупкой кваса внимательно ознакомиться с его инструкцией. Если в составе сначала идет вода, а потом сахар, закваска, концентраты квасного или ржаного сусла, тогда напиток натуральный.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что квас — один из самых популярных напитков, который отлично справляется с жаждой. Но лучше всего, когда он приготовлен в домашних условиях, из натуральных продуктов. Как его приготовить, узнайте в нашем материале. 


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://rsport.ria.ru/20210601/kvas-1735021550.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ