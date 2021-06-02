При каких заболеваниях не рекомендуется пить квас

Квас — традиционный летний напиток, который многие считают лучшим утолителем жажды. Но несмотря на его пользу, подходит он не всем. Врач-диетолог Ольга Кораблева рассказала, кому лучше ограничить его употребление и почему.

Кому не рекомендуется употреблять квас (фото из открытых источников)

Известно, что квас богат витаминами группы В, которые полезно действуют на организм, в частности улучшают обменные процессы. Но от напитка следует воздержаться людям, у которых гипертония (повышенное давление). В больших количествах квас может задерживать жидкость в организме, а это вызывает отечность.

Кроме того, квас лучше ограничить в рационе тем, у кого есть заболевания печени, гастрит, язвенная болезнь, камни в желчном пузыре или почках. Дело в том, что употребление кваса, который является продуктом брожения, может вызвать изжогу, боли, воспаление слизистой пищевода. Людям с такими заболеваниями лучше пить чистую воду, чаи и соки (желательно – собственного приготовления). Ограничить употребление кваса на некоторый период следует и беременным женщинам.

Еще квас противопоказан при аллергии на дрожжи, злаковые, при целиакии.

Напомним, что технолог Георгий Туманов рекомендует перед покупкой кваса внимательно ознакомиться с его инструкцией. Если в составе сначала идет вода, а потом сахар, закваска, концентраты квасного или ржаного сусла, тогда напиток натуральный.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что квас — один из самых популярных напитков, который отлично справляется с жаждой. Но лучше всего, когда он приготовлен в домашних условиях, из натуральных продуктов. Как его приготовить, узнайте в нашем материале.

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