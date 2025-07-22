Прекратите есть рыбу немедленно: кому смертельно опасно употреблять этот продукт

Рыбу рекомендуют добавлять в рацион, как отличный источник белка, омега-3 жирных кислот и витаминов. Однако не всем можно употреблять ее — у некоторых категорий людей повышен риск негативных последствий от потребления рыбы. Главные причины – содержание ртути, токсинов, паразитов или аллергенов. Кому не стоит употреблять рыбу, рассказываем дальше.

Рыба. Иллюстративное фото

Кому рыба вредна

Специалисты указывают, что следует ограничить употребление рыбы и вовсе отказаться от некоторых видов следующим категориям людей:

Беременные женщины и дети. Эксперты объясняют, что рыба с высоким содержанием метилртути (меч-рыба, акула, королевская макрель, тилапия из Китая) может негативно повлиять на развитие мозга плода. Чрезмерное потребление рыбы со ртутью связано с задержкой развития у детей.

Людям с аллергией на морепродукты. Это одна из самых распространенных пищевых аллергий. Она может вызвать анафилаксию, даже при малом количестве белка. Особенно опасны виды рыбы – тунец, щепа, лосось.

Людям с хроническими заболеваниями печени и почек. Перегрузить органы может высокое содержание токсинов (например, ПХБ, диоксины) в некоторых видах рыбы, особенно из загрязненных водоемов.

Людям с ослабленным иммунитетом. Серьезные инфекции могут вызвать паразиты или бактерии (например, Vibrio), содержащиеся в сырой или недостаточно термически обработанной рыбе.

Людям с высоким уровнем холестерина. Некоторые виды рыбы (например, угорь, скумбрия) обладают высоким содержанием насыщенных жиров, что может ухудшить состояние сердечно-сосудистой системы.

Напомним: портал "Комментарии" писал, какая рыба намного полезнее, чем лосось.



