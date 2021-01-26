Пожилые люди должны пить больше чая — исследование

Пожилые люди, которые пьют много чая, в большинстве случаев чувствуют себя лучше. У них укрепляется иммунитет, реже регистрируются проблемы с памятью и тому подобное. К таким выводам пришли исследователи из Центра исследований человеческого питания в Университете Ньюкасла, пишет The Times of India.

Чай полезен для организма пожилого человека. Фото: Shutterstock

Ученые утверждают: употребление 5 чашек чая в день поможет пожилым людям поддерживать организм в лучшей форме. В исследовании, опубликованном в журнале The National, отмечается, что чай положительно влияет на увеличение когнитивной функции мозга. А это значит, что пожилые люди смогут лучше переносить физические нагрузки или управлять автомобилем.

Как пояснил руководитель исследования, доктор Эдвард Окелло, на человеческий организм хорошо влияют специальные соединения, содержащиеся в чае, а также и сам ритуал приготовления горячего напитка.

В проекте британских ученых приняли участие более 1000 участников в возрасте от 85 лет. Исследователи работали над своей работой с 2006 по 2020 год. Они пытались доказать, что употребление чая защищает от потери памяти. И хотя это им выяснить не удалось, они сообщили о положительном влиянии напитка на качество внимания и психомоторику.

Какой же чай стоит пить бабушкам и дедушкам? Исследования в Ньюкасле касалось несладкого черного чая. Но пожилым людям не стоит беспокоиться, даже если их фаворитом является другой сорт чая. Главное, не переусердствовать с сахаром и уменьшить количество вредных красителей.

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