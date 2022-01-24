Популярный напиток снижает риск осложнений коронавируса

Ученые в ходе исследования выяснили, что потребление натурального зеленого чая помогает снизить риск осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает Clinical Nutrition Open Science.

Какой напиток снижает риск осложнений COVID-19 (фото из открытых источников)

Специалисты провели эксперимент среди жителей Японии, ведь это страна зеленого чая. Они выяснили, что напиток снижает риск появления гриппы и инфекций верхних дыхательных путей. Также специалисты отметили, что в зеленом чае есть галлат эпигаллокатехина — тип катехина (антиоксиданта), который подавляет инфекцию SARS-CoV-2. Еще эксперты отметили, что страны с высоким потреблением зеленого чая имеют более низкий уровень заболеваемости и смертности от COVID-19.

Как проходило исследование? Добровольцами выступили сотрудники специализированной больницы Токио. В своем исследовании они использовались данные повторного серологического исследования COVID-19 среди сотрудников Национального центра глобального здравоохранения и медицины Японии. Для участия в эксперименте медработники сдали венозную кровь на IgG и общие антитела против белка нуклеокапсида (N) SARS-CoV-2.

Потом у них спросили о потребление зеленого чая в течение предыдущего месяца с шестью вариантами ответов: от "≤2 чашек в неделю" до "≥4 чашек в день". Участники были разделены на четыре категории на основе ответов. В исследовании участвовали 767 мужчин и 1 873 женщины в возрасте от 21 до 75 лет.

Было установлено, что почти 40% участников ежедневно пили зеленый чай. Потребление зеленого чая определялось с помощью анкеты, а заражение SARS-CoV-2 устанавливалось с помощью внутренних записей случаев COVID-19, подтвержденных тестами на антитела или ПЦР. В результате ученые не обнаружили статистически значимых доказательств связи между любовью к зеленому чаю и риском заражения SARS-CoV-2.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что чай является одним из самых распространенных и полезных напитков в мире, потому что содержит вещества, которые поддерживают организм в тонусе. Но эксперты не рекомендуют пить натощак зеленый чай. В чем причина?

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