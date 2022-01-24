Популярный напиток снижает риск осложнений коронавируса

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Светлана Шкурупий
Ученые
в ходе исследования выяснили, что потребление натурального зеленого чая
помогает снизить риск осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Об этом
сообщает Clinical Nutrition Open Science.
Какой напиток снижает риск осложнений COVID-19 (фото из открытых источников)
Специалисты
провели эксперимент среди жителей Японии, ведь это страна зеленого чая. Они
выяснили, что напиток снижает риск появления гриппы и инфекций верхних
дыхательных путей. Также специалисты отметили, что в зеленом чае есть галлат
эпигаллокатехина — тип катехина (антиоксиданта), который подавляет инфекцию SARS-CoV-2.
Еще эксперты отметили, что страны с высоким потреблением зеленого чая имеют
более низкий уровень заболеваемости и смертности от COVID-19.
Как
проходило исследование? Добровольцами выступили сотрудники специализированной
больницы Токио. В своем исследовании они использовались данные повторного
серологического исследования COVID-19 среди сотрудников Национального центра
глобального здравоохранения и медицины Японии. Для участия в эксперименте
медработники сдали венозную кровь на IgG и общие антитела против белка
нуклеокапсида (N) SARS-CoV-2.
Потом
у них спросили о потребление зеленого чая в течение предыдущего месяца с шестью
вариантами ответов: от "≤2 чашек в неделю" до "≥4 чашек в
день". Участники были разделены на четыре категории на основе ответов. В
исследовании участвовали 767 мужчин и 1 873 женщины в возрасте от 21 до 75 лет.
Было
установлено, что почти 40% участников ежедневно пили зеленый чай. Потребление
зеленого чая определялось с помощью анкеты, а заражение SARS-CoV-2
устанавливалось с помощью внутренних записей случаев COVID-19, подтвержденных
тестами на антитела или ПЦР. В результате ученые не обнаружили статистически
значимых доказательств связи между любовью к зеленому чаю и риском заражения
SARS-CoV-2.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что чай является одним из самых
распространенных и полезных напитков в мире, потому что содержит вещества,
которые поддерживают организм в тонусе. Но эксперты не рекомендуют пить натощак зеленый чай. В чем причина?
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