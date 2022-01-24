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Популярный напиток снижает риск осложнений коронавируса

Исследователи выяснили, что употребление зеленого чая может снизить риск осложнений коронавирусной инфекции

сегодня, 14:05
Автор:

Светлана Шкурупий
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Ученые в ходе исследования выяснили, что потребление натурального зеленого чая помогает снизить риск осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает Clinical Nutrition Open Science.

Популярный напиток снижает риск осложнений коронавируса

Какой напиток снижает риск осложнений COVID-19 (фото из открытых источников)

Специалисты провели эксперимент среди жителей Японии, ведь это страна зеленого чая. Они выяснили, что напиток снижает риск появления гриппы и инфекций верхних дыхательных путей. Также специалисты отметили, что в зеленом чае есть галлат эпигаллокатехина — тип катехина (антиоксиданта), который подавляет инфекцию SARS-CoV-2. Еще эксперты отметили, что страны с высоким потреблением зеленого чая имеют более низкий уровень заболеваемости и смертности от COVID-19.

Как проходило исследование? Добровольцами выступили сотрудники специализированной больницы Токио. В своем исследовании они использовались данные повторного серологического исследования COVID-19 среди сотрудников Национального центра глобального здравоохранения и медицины Японии. Для участия в эксперименте медработники сдали венозную кровь на IgG и общие антитела против белка нуклеокапсида (N) SARS-CoV-2.

Потом у них спросили о потребление зеленого чая в течение предыдущего месяца с шестью вариантами ответов: от "≤2 чашек в неделю" до "≥4 чашек в день". Участники были разделены на четыре категории на основе ответов. В исследовании участвовали 767 мужчин и 1 873 женщины в возрасте от 21 до 75 лет.

Было установлено, что почти 40% участников ежедневно пили зеленый чай. Потребление зеленого чая определялось с помощью анкеты, а заражение SARS-CoV-2 устанавливалось с помощью внутренних записей случаев COVID-19, подтвержденных тестами на антитела или ПЦР. В результате ученые не обнаружили статистически значимых доказательств связи между любовью к зеленому чаю и риском заражения SARS-CoV-2.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что чай является одним из самых распространенных и полезных напитков в мире, потому что содержит вещества, которые поддерживают организм в тонусе. Но эксперты не рекомендуют пить натощак зеленый чай. В чем причина?


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Источник: https://www.clinicalnutritionopenscience.com/article/S2667-2685(22)00002-X/pdf
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