Популярный гарнир оказался смертельно опасным: о чем следует знать

Врачи заявили, что популярный и любимый многими гарнир может причинить серьезный вред организму. Картофель фри – блюдо, которое точно не подходит для частого употребления. Об этом пишет издание Eat This.

Врачи назвали смертельно опасный гарнир (фото: freepik)

Эксперты провели новый научный эксперимент, для которого было приглашено около 4,5 тысяч участников. Результаты исследования опубликованы в научном журнале The American Journal of Clinical Nutrition.

В материале сообщается, что люди, которые привыкли кушать картошку фри чаще 2 раз в неделю, в 2 раза выше подвергаются риску преждевременной смерти.

Основная опасность этого гарнира заключается в том, что в его составе есть огромное количество растительного масла. Вероятней всего, в заведениях общественного питания и ресторанах его меняют не так часто, как хотелось бы.

Поэтому в процессе приготовления в этом продукте собирается большое количество канцерогенов, которые крайне вредны для сердечно-сосудистой системы. Они повышают риск развития инфаркта и инсульта в несколько раз.

Есть у этого продукта и несколько побочных эффектов: в процессе переваривая жирной пищи может появиться тошнота, диарея, спазмы и вздутие живота.

Как сообщало издание "Комментарии", как изменить свое отношение к еде. Изменить свое отношение к еде достаточно просто, если знать о нескольких маленьких секретах. Фитнес-тренер Юлия Богдан рассказала, как можно быстро и легко это сделать, чтобы наш организм получал максимум пользы.

"Мы думаем о еде, боимся ее, наполняем едой все свое свободное время и одновременно боремся с ней и хотим строгих ограничений. Мне кажется, все гораздо проще", – сказала специалист.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!