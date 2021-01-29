Популярный гарнир оказался смертельно опасным: о чем следует знать

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Любовь Блажко
Врачи заявили, что популярный и любимый многими гарнир может причинить серьезный вред организму. Картофель фри – блюдо, которое точно не подходит для частого употребления. Об этом пишет издание Eat This.
Врачи назвали смертельно опасный гарнир (фото: freepik)
Эксперты провели новый научный эксперимент, для которого было приглашено около 4,5 тысяч участников. Результаты исследования опубликованы в научном журнале The American Journal of Clinical Nutrition.
В материале сообщается, что люди, которые привыкли кушать картошку фри чаще 2 раз в неделю, в 2 раза выше подвергаются риску преждевременной смерти.
Основная опасность этого гарнира заключается в том, что в его составе есть огромное количество растительного масла. Вероятней всего, в заведениях общественного питания и ресторанах его меняют не так часто, как хотелось бы.
Поэтому в процессе приготовления в этом продукте собирается большое количество канцерогенов, которые крайне вредны для сердечно-сосудистой системы. Они повышают риск развития инфаркта и инсульта в несколько раз.
Есть у этого продукта и несколько побочных эффектов: в процессе переваривая жирной пищи может появиться тошнота, диарея, спазмы и вздутие живота.
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