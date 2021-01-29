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Главная Новости Здоровье диета и питание Никаких диет и перееданий: как изменить свое отношение к еде
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Никаких диет и перееданий: как изменить свое отношение к еде

Неправильные пищевые привычки – это распространенная проблема

сегодня, 19:33
Автор:

Любовь Блажко

Изменить свое отношение к еде достаточно просто, если знать о нескольких маленьких секретах. Фитнес-тренер Юлия Богдан рассказала, как можно быстро и легко это сделать, чтобы наш организм получал максимум пользы. 

Никаких диет и перееданий: как изменить свое отношение к еде

Как изменить свое отношение к еде. Фото: Pexels

"Мы думаем о еде, боимся ее, наполняем едой все свое свободное время и одновременно боремся с ней и хотим строгих ограничений. Мне кажется, все гораздо проще", – сказала специалист. 

Полноценное питание 

80 процентов всего рациона должна составлять здоровая пища. Также в меню должно быть много фруктов и овощей, а еще важно помнить о правильном балансе жиров, белков и углеводов. 

Не заедать стресс

Большинство из нас любят побаловать себя чем-то вкусненьким, когда что-то пошло не так. Или, например, просто настроение плохое. Однако так делать крайне нежелательно, лучше направить свою энергию в совершенно иное русло. К примеру, заняться йогой. 

Не наказывать себя за желание

Корить себя за съеденный кусок пиццы – это плохая идея. Потому что в дальнейшем это может привести к еще большим срывам в питании. 

Прогулки на свежем воздухе и хобби 

Пешие прогулки и любимое занятие помогут вам лучше себя чувствовать и не тратить время на бесполезные перекусы. Когда человек сконцентрирован на чем-то – он меньше думает о еде. 

Как сообщало издание "Комментарии", фрукт, который замедляет процесс старения. Замедлить процесс старения поможет гранатовый сок, ведь он не только вкусный, но еще и полезный. В том числе, он может снизить риск развития заболеваний сердца и онкологических болезней. Такое заявление сделали эксперты из научной лаборатории Amazentis and the Laboratory of Integrative Systems Physiology. 


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Источник: https://www.instagram.com/bogdanjulia/?utm_source=ig_embed
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