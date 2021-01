Никаких диет и перееданий: как изменить свое отношение к еде

Изменить свое отношение к еде достаточно просто, если знать о нескольких маленьких секретах. Фитнес-тренер Юлия Богдан рассказала, как можно быстро и легко это сделать, чтобы наш организм получал максимум пользы.

Как изменить свое отношение к еде. Фото: Pexels

"Мы думаем о еде, боимся ее, наполняем едой все свое свободное время и одновременно боремся с ней и хотим строгих ограничений. Мне кажется, все гораздо проще", – сказала специалист.

Полноценное питание

80 процентов всего рациона должна составлять здоровая пища. Также в меню должно быть много фруктов и овощей, а еще важно помнить о правильном балансе жиров, белков и углеводов.

Не заедать стресс

Большинство из нас любят побаловать себя чем-то вкусненьким, когда что-то пошло не так. Или, например, просто настроение плохое. Однако так делать крайне нежелательно, лучше направить свою энергию в совершенно иное русло. К примеру, заняться йогой.

Не наказывать себя за желание

Корить себя за съеденный кусок пиццы – это плохая идея. Потому что в дальнейшем это может привести к еще большим срывам в питании.

Прогулки на свежем воздухе и хобби

Пешие прогулки и любимое занятие помогут вам лучше себя чувствовать и не тратить время на бесполезные перекусы. Когда человек сконцентрирован на чем-то – он меньше думает о еде.

