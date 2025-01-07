Получите максимальный заряд энергии: 9 продуктов, которые полезно есть на обед

Отказ от обеда может вызвать раздражительность и дневной спад энергии, поэтому обязательно нужно уделять время на прием пищи. Диетологи назвали 9 продуктов, которые полезно есть в это время суток. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает сайт Real simple.

Еда. Фото: из открытых источников

Диетолог Сапна Перувемба назвала продукты, которые содержат необходимые питательные вещества и легко вписываются в разнообразные сбалансированные блюда.

"Эти продукты обеспечивают прочную смесь белка, клетчатки и питательных веществ, что дает вам столь необходимый заряд энергии после обеда", — добавляет эксперт.

Особое внимание стоит уделить листовой зелени. Будь это шпинат, капуста, руккола или сытный салат, листовая зелень является отличным выбором пищи на обед. Такие продукты наполнены антиоксидантами и витаминами. Листовая зелень также богата водой и клетчаткой, поэтому вы получите долгую сытость.

Кроме того, листовая зелень подойдет для любого рецепта обеда. Пасты, салаты, супы или жареные овощные смеси — это отличные способы добавить листовую зелень к обеденной еде.

Киноа. Цельнозерновые злаки всех видов, включая цельнозерновой хлеб, коричневый рис и макароны из цельной пшеницы, часто являются нарезными продуктами сбалансированного обеда. Это потому, что они являются отличным источником сложных углеводов. Киноа может считаться одним из самых полезных цельнозерновых продуктов, поскольку оно не только содержит большое количество клетчатки и микроэлементов, но и богато белком.

Благодаря белку вы обязательно будете чувствовать себя сытыми после обеда.

Включите в свой обеденный рацион огурцы, которые являются одними из самых популярных овощей на обед благодаря их приятному хрусту и мягкому вкусу. Кроме того, вода и клетчатка, которые в нем содержатся, способствуют ощущению сытости. К тому же такой овощ можно добавить ко многим блюдам.

Также очень полезен консервированный нут. Он является одним из самых универсальных бобовых, поскольку его можно добавлять в различные рецепты обеда, такие как рагу, супы, хумус или салаты.

Другие бобовые, такие как чечевица, фасоль и эдамаме также подходят для обеда. Они являются отличным источником клетчатки, сложных углеводов и минералов.

Полезно в обед съесть также яблоки, грецкие орехи, авокадо.

Также не откажитесь от яиц. Хотя яйца часто употребляют на завтрак, они одинаково полезны на обед. Кроме того, их содержание белка и жира обеспечивает прилив энергии. Ими можно наслаждаться сваренными вкрутую, добавлять в салаты или просто приготовить яичницу.

Полезным также станет греческий йогурт – это отличный источник пробиотиков и белка. Пробиотики помогают поддерживать здоровье кишечника, а протеин обеспечит чувство сытости. Греческий йогурт также можно добавлять в смузи, заправки, гранолы и даже супы.

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