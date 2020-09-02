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Почти 50 кг на двоих: пара из США рассказала о своем секрете похудения

Села на макродиету и сбросила 23 килограмма

сегодня, 19:03
Автор:

Любовь Блажко

Супруги из города Мемфис (штат Теннесси, США) Кайла и Крис Пеннингтон сбросили 46 килограммов на обоих. Они поделились секретом своего успеха, передает издание obozrevatel. 

Кайла после рождения второго малыша весила 92 килограмма. Женщина рассказывает, что ей пришлось испытать на себе уйму различных диет и упражнений, прежде чем она добилась желаемого результата. В марте прошлого года Кайла узнала о макродиете, благодаря которой и удалось похудеть на целых 23 килограмма. 

Почти 50 кг на двоих: пара из США рассказала о своем секрете похудения

Почти 50 кг на двоих: пара из США рассказала о своем секрете похудения. Фото: pexels.

Девушка подчеркнула, что это даже диетой сложно назвать, это скорее правильно подобранный рацион питания. Новый образ жизни, от которого теперь просто невозможно будет отказаться, заверила она.

Увидев первые положительные результаты, Кайла также уговорила мужа присоединиться к ней. Результат не заставил себя ждать: через 8 месяцев ее муж Крис сбросил 23 килограмма. Теперь, чтобы приготовить пищу на всю неделю, необходимо не более часа, рассказывает женщина. 


Макродиета предусматривает соблюдение баланса в ежедневном меню. 50 процентов пищи должны составлять зерновые, 25 процентов – фрукты и овощи, 15 процентов – супы и остальные 10 – это белковые продукты. Пара полностью отказалась от яиц, кофе, мяса, молочных продуктов и алкоголя. 


Ранее издание "Комментарии" сообщало, диетолог рассказала, как наладить пищеварение.



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