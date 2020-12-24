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Почему зимой просыпается сильная тяга к сладкому

Употребляйте сладости осторожно и в правильное время – до 15:00

сегодня, 09:40
Автор:

Светлана Шкурупий

Почему зимой просыпается сильная тяга к сладкому

почему зимой очень хочется сладкого / фото: istockphoto.com

Холодное время года для некоторых людей превращается в настоящее испытание, особенно для тех, кто тщательно следит за своей фигурой. Дело в том, что зимой обостряется тяга к различным сладостям, кондитерским и мучным изделиям. Но с чем это связано?

Диетолог Карина Дейнеко на своей странице в Instagram рассказала, что резкое и сильное желание съесть сладкого возникает по двум причинам: из-за дефицита витамина D и через плохое настроение (депрессию, хандру).

Организм испытывает недостаток витамина D зимой из-за того, что люди получают мало солнечного света и не включают в свой рацион продукты, которые могут его пополнять. Эксперт говорит, что в таких случаях человек начинает испытывать тягу к жирным кремовым продуктам (десертам со сливочным маслом, например). Также у него наблюдается повышенная раздражительность и перепады настроения. Предотвратить проблему помогут специальные добавки (но обсудите это с врачом), а также правильные продукты: жирная рыба, авокадо, оливковое масло и т.д.

Второй причиной повышенной тяги к сладкому является плохое настроение, а еда — отличный способ его улучшить. Многие люди в холодное время года испытывают депрессию или хандру, поэтому стараются "заесть" их. Из-за сладостей в организме повышается уровень глюкозы, поэтому человек ощущает прилив сил, но важно знать, что этот эффект длится недолго. Плюс ко всему, у вас проснется сильный голод, который может прибавить вам пару килограммчиков. Если хотите этого избежать, тогда употребляйте сладости осторожно и в правильное время – до 15:00.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, о чем говорит сильная тяга к шоколаду. 


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