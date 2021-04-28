Почему зелень с огорода может быть вредной для здоровья

В огородной зелени содержится много витаминов, минералов и полезных веществ, которые нужны нашему организму. Ее можно добавлять в салаты, супы и другие блюда, чтобы придать им аромат лета. Однако при этом зелень способна навредить.

Огородная зелень (фото из открытых источников)

Диетологи говорят, что любой вид зелени, несмотря на свои полезные свойства, долго переваривается и может навредить работе желудочно-кишечного тракта и поджелудочной железы. Особенно остро это могут ощущать люди, у которых есть проблемы с органами пищеварительной системы.

Также медики отметили, что полезной является только свежая зелень. Если же ее поддать термической обработке, то она потеряет около 90% своих витаминов и ценных микроэлементов.

Чтобы она не так вредила поджелудочной железе, постарайтесь не употреблять зелень на голодный желудок. Например, окрошку, которая так популярна в летний сезон, диетологи советуют есть не более двух раз в неделю. Сочетание зелени, редиса и кваса — тяжелая нагрузка на пищеварительный тракт.

Напомним, что зеленые травы — источник полезных микроэлементов. Чтобы растения всегда были под рукой и приносили не только пользу, но и удовольствие, их можно выращивать в домашних условиях прямо на подоконнике. Что и как выращивать, узнайте в нашем материале.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в домашней аптечке должны быть лекарства на все случаи жизни, особенно, если вы собираетесь в путешествия. Но укрепить здоровье и улучшить самочувствие можно не только с помощью таблеток. Врач-нутрициолог Надя Андреева рассказала, какие травы и витамины должны всегда быть под рукой.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!