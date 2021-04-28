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Почему зелень с огорода может быть вредной для здоровья

Диетологи рассказали, что огородная зелень может негативно влиять на здоровье поджелудочной железы

28 апреля 2021, 16:35
Автор:

Светлана Шкурупий

В огородной зелени содержится много витаминов, минералов и полезных веществ, которые нужны нашему организму. Ее можно добавлять в салаты, супы и другие блюда, чтобы придать им аромат лета. Однако при этом зелень способна навредить.

Почему зелень с огорода может быть вредной для здоровья

Огородная зелень (фото из открытых источников)

Диетологи говорят, что любой вид зелени, несмотря на свои полезные свойства, долго переваривается и может навредить работе желудочно-кишечного тракта и поджелудочной железы. Особенно остро это могут ощущать люди, у которых есть проблемы с органами пищеварительной системы. 

Также медики отметили, что полезной является только свежая зелень. Если же ее поддать термической обработке, то она потеряет около 90% своих витаминов и ценных микроэлементов.

Чтобы она не так вредила поджелудочной железе, постарайтесь не употреблять зелень на голодный желудок. Например, окрошку, которая так популярна в летний сезон, диетологи советуют есть не более двух раз в неделю. Сочетание зелени, редиса и кваса — тяжелая нагрузка на пищеварительный тракт.  

Напомним, что зеленые травы — источник полезных микроэлементов. Чтобы растения всегда были под рукой и приносили не только пользу, но и удовольствие, их можно выращивать в домашних условиях прямо на подоконнике. Что и как выращивать, узнайте в нашем материале. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в домашней аптечке должны быть лекарства на все случаи жизни, особенно, если вы собираетесь в путешествия. Но укрепить здоровье и улучшить самочувствие можно не только с помощью таблеток. Врач-нутрициолог Надя Андреева рассказала, какие травы и витамины должны всегда быть под рукой.


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Источник: https://wworld.com.ua/health/27784
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