Какие травы и витамины должны быть в летней аптечке

В домашней аптечке должны быть лекарства на все случаи жизни, особенно, если вы собираетесь в путешествия. Но укрепить здоровье и улучшить самочувствие можно не только с помощью таблеток. Врач-нутрициолог Надя Андреева на своей странице в Instagram рассказала, какие травы и витамины должны всегда быть под рукой.

Специалист рекомендует для поддержания пищеварения запастить чаем ККФ (из семян кумина, кориандра и фенхеля). Это средство порадует печень, желудок и кишечник после любого застолья или более сухого приема пищи. Специи необходимо смешать в равных пропорциях. 2-3 чайных ложки смеси нужно залить 1 литром кипятка и настоять (можно в термосе). Пить настой во время каждого приема пищи.

Также при проблемах с пищеварением поможет тысячелистник. Он эффективно справляется с отравлением, несварением или диареей. При первых признаках заварите 1 столовую ложку тысячелистник на пол-литра горячей воды, дайте настояться и употребляйте в течение дня.

При солнечных ожогах используйте кокосовое и лавандовое масло. Первое средство прекрасно охлаждает, а второе - помогает при термических ожогах. В 1 столовую ложку кокосового масла добавьте 5-10 капель масла лаванды.

При первых симптомах простуды под рукой замечательно иметь витамин С, витамин Д и цинк в хороших дозировках. Если першит в горле, вы начинаете чихать - примите 1 грамм витамина С (разделите на 2-3 приема), 7000-1000 МЕ витамина Д, 30-50 мг цинка после еды. Такой схемой можно поддержать организм в первые три дня простуды. Она пройдет значительно легче и быстрее.





Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие травы, добавленные в чай, помогают укрепить иммунную систему.

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