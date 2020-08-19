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Почему врачи советуют каждый день есть облепиху

В облепихе содержится много витамина Е

сегодня, 19:55
Автор:

Светлана Шкурупий

Облепиха является популярным народным средством от многих заболеваний, потому что ее плоды богаты на различные витамины и ценные вещества. Этот продукт обладает целым рядом полезных свойств. Врач-диетолог Юлия Пигарева рассказала, почему облепиху стоит употреблять каждый день, передает издание Medikforum.

Известно, что эта ягода содержит в себе витамины А, С, Д, К, а также железо, марганец, бор, кальций, калий и аминокислоты. Но больше всего в ней витамина Е, который улучшает кровообращение, участвует в регенерации тканей, нормализует работу гормональной системы и прочее. Также облепиха богата на антиоксидантные вещества, которые борются в организме со свободными радикалами, предотвращая развитие многих опасных заболеваний. 

Почему врачи советуют каждый день есть облепиху

pixabay.com

Специалист советует употреблять облепиху каждый день и лучше всего в виде масла. Достаточно всего несколько ложек и иммунитет будет под надежной защитой, что особенно важно на сегодняшний день. 

Также можно употреблять свежие плоды ягод (до 50 г ежедневно), но стоит учитывать, что они кисловатые на вкус, поэтому людям, страдающим болезнями поджелудочной железы и печени, злоупотреблять плодами не стоит. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как на организм влияет употребление малины.


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