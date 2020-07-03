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Как на организм влияет употребление малины

Ягоды малины богаты на антиоксидантные вещества

сегодня, 03:25
Автор:

Светлана Шкурупий
Как на организм влияет употребление малины

unsplash.com

Лето - сезон вкусных и полезный ягод. И особое внимание стоит уделить малине, которая обладает целым рядом полезных свойств для организма. Издание Foodandmood рассказало, как она влияет на наше здоровье. 

Замедляет процесс старения

Эта вкусная ягода содержит в себе много ценных веществ, в том числе и антиоксидантов, которые предотвращают повреждение клеток, тем самым замедляя процессы старения. Помимо этого, антиоксидантные вещества защищают организм от развития опасных заболеваний.

Очищает кишечник

Малина богата на пектин и клетчатку, которые улучшают работу пищеварительной системы и помогают вывести из организма токсины, шлаки и другие вредные вещества. Так, что эти ягоды особенны полезны людям, страдающим проблемами с желудочно-кишечным трактом.

Помогает сосудам

Для женщин польза малины заключается в наличии фолиевой кислоты, которая подготавливает организм и помогает во время беременности. Также продукты, богатые фолиевой кислотой, предупреждают малокровие и лейкемию, укрепляют клетки сосудов.

Улучшает настроение

Ученые говорят, что малина помогает побороть депрессивное состояние. Так, что, если вас неожиданно "накрыла" грусть, съешьте эти ягодки, ведь в их составе есть медь, которая является обязательным компонентом антидепрессантов. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, от каких заболеваний помогает чай из листьев малины.


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