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Почему продукты в красивых обертках кажутся нам полезными

Производители вкладывают в разработку упаковок немалые деньги, и не зря

сегодня, 14:36
Автор:

Любовь Блажко

У каждого второго покупателя может сложиться такое впечатление, что яркая обертка нужна для того, чтобы обмануть потребителя. И, выяснилось, что отчасти так оно и есть. Человек начинает верить тому, что видит собственными глазами, а значит покупать то, что изначально он даже не собирался.

Почему продукты в красивых обертках кажутся нам полезными

Почему продукты в красивых обертках кажутся нам полезными. Фото: unsplash

Эксперты из Университета Южной Калифорнии решили выяснить в чем тут дело, поэтому провели новое научное исследование. И результаты стали открытием для них самих: красивую упаковку покупатель воспринимает как гарантию того, что этот продукт полезен. 

Специалисты также добавили, что каждый год покупатель сталкивается (желает он этого или нет) с более 7 тыс. рекламами различных продуктов и ресторанов. Конечно же, производитель приложит максимум усилий со своей стороны, чтобы конечный результат приятно удивил потребителей. И когда человек отправляется в супермаркет за покупками, то видит привлекательную обертку, таким образом покупая то, что он не планировал. 

Участникам научного эксперимента было предложено два варианта оформления тоста с авокадо: один имел весьма презентабельный вид, а второй – был максимально небрежным. И несмотря на одинаковую информацию об этом продукте, первый вариант люди сочли более здоровым и полезным, и даже решили, что в нем содержится меньше калорий. 


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Источник: https://kp.ua/life/681054-produkty-v-krasyvykh-obertkakh-kazhutsia-luidiam-poleznymy
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