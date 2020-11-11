У каждого второго покупателя может сложиться такое впечатление, что яркая обертка нужна для того, чтобы обмануть потребителя. И, выяснилось, что отчасти так оно и есть. Человек начинает верить тому, что видит собственными глазами, а значит покупать то, что изначально он даже не собирался.

Почему продукты в красивых обертках кажутся нам полезными. Фото: unsplash

Эксперты из Университета Южной Калифорнии решили выяснить в чем тут дело, поэтому провели новое научное исследование. И результаты стали открытием для них самих: красивую упаковку покупатель воспринимает как гарантию того, что этот продукт полезен.

Специалисты также добавили, что каждый год покупатель сталкивается (желает он этого или нет) с более 7 тыс. рекламами различных продуктов и ресторанов. Конечно же, производитель приложит максимум усилий со своей стороны, чтобы конечный результат приятно удивил потребителей. И когда человек отправляется в супермаркет за покупками, то видит привлекательную обертку, таким образом покупая то, что он не планировал.

Участникам научного эксперимента было предложено два варианта оформления тоста с авокадо: один имел весьма презентабельный вид, а второй – был максимально небрежным. И несмотря на одинаковую информацию об этом продукте, первый вариант люди сочли более здоровым и полезным, и даже решили, что в нем содержится меньше калорий.

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