Почему после обеда хочется сладкого: о чем сигнализирует организм

Вы только что закончили ужинать, но уже ищете плитку шоколада? Или кажется, что у вас два желудка: один для основной еды, а другой для десерта? Это знакомое многим явление может иметь несколько причин – от пищевых привычек до сигналов, которые подает ваш организм о потенциальных проблемах.

Почему хочется сладкого. Фото из открытых источников

Почему хочется сладкого: неполноценный обед

Одной из наиболее распространенных причин желания сладкого после еды есть несбалансированность основного приема пищи. Организм получает энергию из белков, жиров и углеводов, а также клетчатки, которая помогает поддерживать стабильный уровень глюкозы в крови. Если в вашей тарелке не хватает одного из этих компонентов, мозг быстро сигнализирует о необходимости компенсировать дефицит энергии – и самый быстрый способ сделать это для него – сладости.

Почему хочется сладкого: проблемы с обменом веществ

Если даже после сбалансированной пищи тяга к сладкому не исчезает, следует обратить внимание на здоровье. Неконтролируемое влечение к сахару может являться сигналом нарушений метаболизма.

— Инсулинорезистентность – когда клетки перестают адекватно реагировать на инсулин, регулирующий уровень сахара в крови.

— Реактивная гипогликемия – резкое падение уровня глюкозы после еды.

— Преддиабет или диабет – нарушение обмена глюкозы, требующее внимания врача.

Чтобы проверить состояние организма, следует сделать анализы на уровень глюкозы и инсулина, тест на толерантность к глюкозе или индекс HOMA-IR.

Почему хочется сладкого: дефицит питательных веществ

Организм может потребовать не только энергии, но и определенных витаминов и микроэлементов. Например, недостаток магния, железа или витаминов группы B может вызвать усталость, замедленное превращение пищи в энергию – и как следствие, желание быстрого источника калорий, то есть сахара.

Помочь могут продукты, богатые этими элементами:

— Магний – орехи, семена, какао, шпинат.

— Железо – красное мясо, бобовые, гречиха.

— Витамины группы B – цельнозерновой хлеб, крупы, яйца.

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