Почему после обеда хочется сладкого: о чем сигнализирует организм

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Slava Kot
Вы только что закончили ужинать, но уже ищете плитку шоколада? Или кажется, что у вас два желудка: один для основной еды, а другой для десерта? Это знакомое многим явление может иметь несколько причин – от пищевых привычек до сигналов, которые подает ваш организм о потенциальных проблемах.
Почему хочется сладкого. Фото из открытых источников
Одной из наиболее распространенных причин желания сладкого после еды есть несбалансированность основного приема пищи. Организм получает энергию из белков, жиров и углеводов, а также клетчатки, которая помогает поддерживать стабильный уровень глюкозы в крови. Если в вашей тарелке не хватает одного из этих компонентов, мозг быстро сигнализирует о необходимости компенсировать дефицит энергии – и самый быстрый способ сделать это для него – сладости.
Если даже после сбалансированной пищи тяга к сладкому не исчезает, следует обратить внимание на здоровье. Неконтролируемое влечение к сахару может являться сигналом нарушений метаболизма.
Чтобы проверить состояние организма, следует сделать анализы на уровень глюкозы и инсулина, тест на толерантность к глюкозе или индекс HOMA-IR.
Организм может потребовать не только энергии, но и определенных витаминов и микроэлементов. Например, недостаток магния, железа или витаминов группы B может вызвать усталость, замедленное превращение пищи в энергию – и как следствие, желание быстрого источника калорий, то есть сахара.
Помочь могут продукты, богатые этими элементами:
Ранее портал "Комментарии" сообщал о розовом "волосатом шоколаде" покоряющем соцсети.
Также "Комментарии" писали о популярном сладком напитке, который приводит к депрессии и инсульту.
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