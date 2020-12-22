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Почему опасно готовить еду в алюминиевой фольге

Вокруг использование алюминиевой фольги возникает множество споров

сегодня, 17:25
Автор:

Светлана Шкурупий

Многие люди, особенно те, кто следит за своей фигурой, предпочитают запекать пищу, потому что она более полезна и менее калорийна. Но вот стоит ли использовать для этого способа приготовления алюминиевую фольгу, эксперты не уверены. Чем она может навредить организму?

Почему опасно готовить еду в алюминиевой фольге

почему вредно запекать продукты в фольге / фото: Andrei Lavrinov / iStock / Getty Images Plus / Getty Images

Специалисты отмечают, что, если хранить продукты в алюминиевой фольге в холодильнике, тогда никакой опасности нет. В этом случае не происходит лигирование, то есть частички алюминия не попадают в еду. А вот, когда речь идет о термическом воздействии, тогда уже этот процесс запускается и в ваше блюдо может попасть 1-2 миллиграмма алюминия. Если запекать еду в фольге не часто, тогда никакого вреда здоровью не будет, но, если вы делайте это каждый день, стоит задуматься. 

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), норма алюминия для человека становит 40 мг в день на 1 кг веса.  Он попадает в наш организм и через продукты (травы, специи), и через алюминиевую посуду. 

Врач-нутрициолог Ирина Яковлева говорит, что цитрат алюминия — наиболее часто образующаяся соль алюминия при приготовлении пищи — повреждает клеточные мембраны, оболочки клеток.

Также исследователи выяснили, что алюминий может стать причиной серьезных заболеваний, в том числе и рака. Так, что этот факт игнорировать не стоит, особенно, если у вас в организме и без того высокий уровень этого элемента. Лучше использовать фольгу для хранения или транспортировки блюд, но не для их приготовления. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что доктор Пермал Део назвал самый вредный способ приготовления мяса. 


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Источник: https://www.wday.ru/dom-eda/soh/pochemu-opasno-gotovit-edu-v-alyuminievoi-folge/
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