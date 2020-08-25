Почему нужно есть орехи, как правильно их употреблять

В свой обычный рацион важно вносить разнообразие, пробуя что-то новое. Например, орехи. В них содержится большое количество питательных веществ, которые благотворно влияют на здоровье. О пользе их употребления рассказывает диетолог Светлана Фус, передает издание РБК – Украина.

Несколько весомых причин, чтобы начать есть орехи:

Польза орехов. Фото: segodnya.ua

Помогают сбросить лишний вес. Несмотря на то, что орехи довольно калорийны, они очень питательны. И правильное их употребление спасет вас от нездоровых перекусов или переедания.

Содержат полезные питательные вещества. Миндаль, кешью, фундук, грецкие орехи, арахис являются источником магния, калия, витамина Е и множества других полезных микроэлементов.

Укрепляют здоровье сердца. Ежедневное употребление орехов помогает контролировать факторы риска сердечных заболеваний.

"Доказательство пользы — люди, которые употребляют горсть орехов в день, имеют низкие риски развития ишемической болезни сердца, онкологических болезней, кроме того, у них ниже риск преждевременной смерти", — рассказывает Фус.

Светлана уточняет, что лучше всего покупать орехи в скорлупе. Так в них дольше сохраняются полезные свойства. Диетолог рекомендует съедать около 20-ти граммов в день. Превышение этой нормы может негативно отразиться на фигуре или вызвать тяжесть в желудке.





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