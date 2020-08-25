Почему нужно есть орехи, как правильно их употреблять

Язык
BTC/USD
11600.90
ETH/USD
392.67
LTC/USD
60.35
USD/UAH
27.63
EUR/UAH
32.60
RUB/UAH
0.38
Любовь Блажко
В свой обычный рацион важно вносить разнообразие, пробуя что-то новое. Например, орехи. В них содержится большое количество питательных веществ, которые благотворно влияют на здоровье. О пользе их употребления рассказывает диетолог Светлана Фус, передает издание РБК – Украина.
Несколько весомых причин, чтобы начать есть орехи:
Польза орехов. Фото: segodnya.ua
Помогают сбросить лишний вес. Несмотря на то, что орехи довольно калорийны, они очень питательны. И правильное их употребление спасет вас от нездоровых перекусов или переедания.
Содержат полезные питательные вещества. Миндаль, кешью, фундук, грецкие орехи, арахис являются источником магния, калия, витамина Е и множества других полезных микроэлементов.
Укрепляют здоровье сердца. Ежедневное употребление орехов помогает контролировать факторы риска сердечных заболеваний.
"Доказательство пользы — люди, которые употребляют горсть орехов в день, имеют низкие риски развития ишемической болезни сердца, онкологических болезней, кроме того, у них ниже риск преждевременной смерти", — рассказывает Фус.
Светлана уточняет, что лучше всего покупать орехи в скорлупе. Так в них дольше сохраняются полезные свойства. Диетолог рекомендует съедать около 20-ти граммов в день. Превышение этой нормы может негативно отразиться на фигуре или вызвать тяжесть в желудке.
Ранее издание "Комментарии" сообщало о Пяти фактах о молоке, которые стоит знать
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости