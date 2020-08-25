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Почему нужно есть орехи, как правильно их употреблять

Укрепляют сердце и мозг

сегодня, 10:57
Автор:

Любовь Блажко

В свой обычный рацион важно вносить разнообразие, пробуя что-то новое. Например, орехи. В них содержится большое количество питательных веществ, которые благотворно влияют на здоровье. О пользе их употребления рассказывает диетолог Светлана Фус, передает издание РБК – Украина. 

Несколько весомых причин, чтобы начать есть орехи:

Почему нужно есть орехи, как правильно их употреблять

Польза орехов. Фото: segodnya.ua

Помогают сбросить лишний вес. Несмотря на то, что орехи довольно калорийны, они очень питательны. И правильное их употребление спасет вас от нездоровых перекусов или переедания. 

Содержат полезные питательные вещества. Миндаль, кешью, фундук, грецкие орехи, арахис  являются источником магния, калия, витамина Е и множества других полезных микроэлементов. 

Укрепляют здоровье сердца. Ежедневное употребление орехов помогает контролировать факторы риска сердечных заболеваний. 

"Доказательство пользы — люди, которые употребляют горсть орехов в день, имеют низкие риски развития ишемической болезни сердца, онкологических болезней, кроме того, у них ниже риск преждевременной смерти", — рассказывает Фус.

Светлана уточняет, что лучше всего покупать орехи в скорлупе. Так в них дольше сохраняются полезные свойства. Диетолог рекомендует съедать около 20-ти граммов в день. Превышение этой нормы может негативно отразиться на фигуре или вызвать тяжесть в желудке. 


Ранее издание "Комментарии" сообщало о Пяти фактах о молоке, которые стоит знать



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