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Почему не стоит принимать решения на голодный желудок

Ученые из Академии Сальгренска в Университете Готенбурга (Швеция) объяснили, почему важные решения нельзя принимать на голодный желудок

сегодня, 10:10
Автор:

Светлана Шкурупий

Эксперты из Швеции провели исследование и выяснили, что людям не стоит на голодный желудок проводить важные встречи и принимать серьезные решения.

Почему не стоит принимать решения на голодный желудок

На голодный желудок нельзя принимать решения (фото из открытых источников)

Ученые из Университета Готенбурга объяснили, что когда человек голоден, то у него в организме начинает вырабатываться гормон грелин, который может делать решения более импульсивными. Импульсивность — признак многих нервно-психических заболеваний и расстройств поведения, в том числе пищевого.

То есть голод значительно влияет на процесс принятия решений людьми, делая их нетерпеливыми. Они охотно соглашаются на небольшое немедленное вознаграждение взамен на более существенную выгоду в будущем, даже если речь идет вовсе не о еде.

Когда уровень глюкозы в крови падает, клетки слизистой оболочки желудка начинают вырабатывать грелин. Чем выше его уровень в крови, тем импульсивнее становится ваш выбор.

Свой эксперимент исследователи провели на лабораторных грызунах. Его результаты показали, что даже небольшого количества гормона хватало, чтобы повлиять на вентральную область покрышки — части мозга, чтобы сделать мышей более импульсивными. Когда ученые прекращали вводить гормон, к грызунам возвращалась "продуманность" решений.

Напомним, что многие люди, проснувшись утром, еще до завтрака выполняют стандартный для себя набор процедур и действий, даже не задумываясь, к каким последствиям это может привести. Эксперты назвали три вещи, которые не стоит делать натощак. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что зарубежные медики рассказали о напитках, которые принесут пользу организму, если употреблять их на голодный желудок.


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Источник: https://live-up.co/pochemu-ne-stoit-prinimat-resheniya-na-golodnyj-zheludok/
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