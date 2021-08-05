Почему не стоит принимать решения на голодный желудок

Эксперты из Швеции провели исследование и выяснили, что людям не стоит на голодный желудок проводить важные встречи и принимать серьезные решения.

На голодный желудок нельзя принимать решения (фото из открытых источников)

Ученые из Университета Готенбурга объяснили, что когда человек голоден, то у него в организме начинает вырабатываться гормон грелин, который может делать решения более импульсивными. Импульсивность — признак многих нервно-психических заболеваний и расстройств поведения, в том числе пищевого.

То есть голод значительно влияет на процесс принятия решений людьми, делая их нетерпеливыми. Они охотно соглашаются на небольшое немедленное вознаграждение взамен на более существенную выгоду в будущем, даже если речь идет вовсе не о еде.

Когда уровень глюкозы в крови падает, клетки слизистой оболочки желудка начинают вырабатывать грелин. Чем выше его уровень в крови, тем импульсивнее становится ваш выбор.

Свой эксперимент исследователи провели на лабораторных грызунах. Его результаты показали, что даже небольшого количества гормона хватало, чтобы повлиять на вентральную область покрышки — части мозга, чтобы сделать мышей более импульсивными. Когда ученые прекращали вводить гормон, к грызунам возвращалась "продуманность" решений.

Напомним, что многие люди, проснувшись утром, еще до завтрака выполняют стандартный для себя набор процедур и действий, даже не задумываясь, к каким последствиям это может привести. Эксперты назвали три вещи, которые не стоит делать натощак.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что зарубежные медики рассказали о напитках, которые принесут пользу организму, если употреблять их на голодный желудок.

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