Почему не стоит отказываться от соли: ответ диетолога

О том, нужно ли оставлять соль в своем рационе или лучше полностью от нее отказаться, до сих пор ведутся дискуссии среди экспертов. Потому что одни уверены в том, что здоровую пищу не нужно солить, другие же предполагают, что она нужна нашему организму. Квалифицированный диетолог Светлана Фус поможет нам разобраться в этом запутанном вопросе.

Почему не стоит отказываться от соли. Фото: unsplash

Так, специалист рассказала, что соль необходима для обменных процессов, но в небольшом количестве.

"Она регулирует водно-солевой баланс организма, необходима для поддержания тонуса мышц, в том числе сердечной мышцы, для функционирования нервной системы. Она входит в состав мягких тканей организма, межклеточной жидкости, лимфы, а также костей. Ее можно обнаружить в желудочном соке, поте и слезе. Поэтому фраза "без соли жизнь невозможна" является неоспоримым фактом. Как омега-3 жирные кислоты, и другие незаменимые нутриенты мы можем получить соль только с едой", — поделилась Светлана.

Но также она акцентировала внимание на том, что соль нужно употреблять только в разумных количествах, не превышая дозволенной нормы.

"Нерациональное потребление соли может значительно повлиять на наше здоровье. Норма соли в среднем 5 г в день для досаливания пищи. Всю остальную соль мы получаем с продуктами питания", — подытожила диетолог.

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