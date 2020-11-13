Почему не стоит отказываться от соли: ответ диетолога

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Любовь Блажко
О том, нужно ли оставлять соль в своем рационе или лучше полностью от нее отказаться, до сих пор ведутся дискуссии среди экспертов. Потому что одни уверены в том, что здоровую пищу не нужно солить, другие же предполагают, что она нужна нашему организму. Квалифицированный диетолог Светлана Фус поможет нам разобраться в этом запутанном вопросе.
Почему не стоит отказываться от соли. Фото: unsplash
Так, специалист рассказала, что соль необходима для обменных процессов, но в небольшом количестве.
Но также она акцентировала внимание на том, что соль нужно употреблять только в разумных количествах, не превышая дозволенной нормы.
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