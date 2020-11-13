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Почему не стоит отказываться от соли: ответ диетолога

Оказывается, соль необходима для обменных процессов, но в правильном количестве

сегодня, 18:02
Автор:

Любовь Блажко

О том, нужно ли оставлять соль в своем рационе или лучше полностью от нее отказаться, до сих пор ведутся дискуссии среди экспертов. Потому что одни уверены в том, что здоровую пищу не нужно солить, другие же предполагают, что она нужна нашему организму. Квалифицированный диетолог Светлана Фус поможет нам разобраться в этом запутанном вопросе. 

Почему не стоит отказываться от соли: ответ диетолога

Почему не стоит отказываться от соли. Фото: unsplash

Так, специалист рассказала, что соль необходима для обменных процессов, но в небольшом количестве. 

"Она регулирует водно-солевой баланс организма, необходима для поддержания тонуса мышц, в том числе сердечной мышцы, для функционирования нервной системы. Она входит в состав мягких тканей организма, межклеточной жидкости, лимфы, а также костей. Ее можно обнаружить в желудочном соке, поте и слезе. Поэтому фраза "без соли жизнь невозможна" является неоспоримым фактом. Как омега-3 жирные кислоты, и другие незаменимые нутриенты мы можем получить соль только с едой", — поделилась Светлана. 

Но также она акцентировала внимание на том, что соль нужно употреблять только в разумных количествах, не превышая дозволенной нормы. 

"Нерациональное потребление соли может значительно повлиять на наше здоровье. Норма соли в среднем 5 г в день для досаливания пищи. Всю остальную соль мы получаем с продуктами питания", — подытожила диетолог. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, назван самый полезный вид соли. 


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Источник: https://www.instagram.com/p/CHiFnygjF4E/
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