Почему на талии могут появляться жировые отложения

Лишний вес в области талии становится для многих настоящей проблемой, поскольку избавиться от него задача непростая. Но почему появляются жировые отложения? На этот вопрос на своей странице в Instagram ответила врач-нутрициолог Катерина Йенсен.

Лишний вес на талии / Фото: depositphotos.com

Специалист отметила, что лишний вес на талии называют кортизоловым, потому что причиной является непорядок с гормоном кортизолом. То есть, причиной скопления жира является стресс и высокий инсулин. Кортизол и инсулин являются антагонистами: если растет кортизол, то инсулин растет как ответная реакция.

По словам врача, инсулин и кортизол – хорошие и нужные нам гормоны, но, если их уровень слишком высокий, мы начинаем испытывать различные недомогания.

Еще одной причиной появления лишнего веса в области талии является неправильное питание. А именно — питание с переизбытком простых углеводов. И это не только белый хлеб и сахар, как думают многие. Простые углеводы – это также все каши, даже цельнозерновые. Гречка, овсянка, киноа, бурый рис — всё это простые углеводы, с которыми не стоит перебарщивать. То есть допускать, чтобы количество углеводов составляло более, чем 1/6 часть от вашего рациона.

А еще причина — кофе. Этот напиток вызывает рост гормонов стресса, что запускает действие описанной выше цепочки.





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