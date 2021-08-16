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Почему на талии могут появляться жировые отложения

Врач-нутрициолог Катерина Йенсен назвала главные причины, по которым на талии могут появляться жировые отложения

16 августа 2021, 21:35
Автор:

Светлана Шкурупий

Лишний вес в области талии становится для многих настоящей проблемой, поскольку избавиться от него задача непростая. Но почему появляются жировые отложения? На этот вопрос на своей странице в Instagram ответила врач-нутрициолог Катерина Йенсен.

Почему на талии могут появляться жировые отложения

Лишний вес на талии / Фото: depositphotos.com

Специалист отметила, что лишний вес на талии называют кортизоловым, потому что причиной является непорядок с гормоном кортизолом. То есть, причиной скопления жира является стресс и высокий инсулин. Кортизол и инсулин являются антагонистами: если растет кортизол, то инсулин растет как ответная реакция. 

По словам врача, инсулин и кортизол – хорошие и нужные нам гормоны, но, если их уровень слишком высокий, мы начинаем испытывать различные недомогания.

Еще одной причиной появления лишнего веса в области талии является неправильное питание. А именно — питание с переизбытком простых углеводов. И это не только белый хлеб и сахар, как думают многие. Простые углеводы – это также все каши, даже цельнозерновые. Гречка, овсянка, киноа, бурый рис — всё это простые углеводы, с которыми не стоит перебарщивать. То есть допускать, чтобы количество углеводов составляло более, чем 1/6 часть от вашего рациона.

А еще причина — кофе. Этот напиток вызывает рост гормонов стресса, что запускает действие описанной выше цепочки.

Почему на талии могут появляться жировые отложения - фото 2

Напомним, если верить статистике, то каждая четвертая женщина и каждый седьмой мужчина сталкиваются с проблемой лишнего веса. Эндокринолог Алена Итинсон поделилась, как не стать жертвой ожирения.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что похудеть в ногах и избавиться от целлюлита возможно, но для этого потребуется много сил, терпения и упорства. Если хотите привести эту часть тела в порядок, тогда сосредоточьте внимание на двух важных аспектах.


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