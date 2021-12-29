Почему мужчинам не рекомендуют пить молоко после 30 лет

Молоко является одним из ключевых продуктов в рационе человека, но споры о его вредных и полезных свойствах не утихают до сих пор. Эксперты говорят, что мужчинам после 30-лет желательно ограничить употребление напитка. Почему?

Почему мужчинам не рекомендуют пить молоко (фото из открытых источников)

Отметим, что молоко является хорошим источником белка, в нем содержится около 80 % козеина. А еще напиток богат кальцием, который необходим для укрепления скелета. Поэтому мужчинам после 50-60 лет с его помощью можно избежать хрупкости костей. А благодаря витамину D, улучшается процесс усвоения кальция и фосфора.

Если мужчина занимается спортом или его профессия связана с интенсивной физической нагрузкой, молоко снабдит организм необходимой энергией. Оно позволит быстро восстановить утраченные силы и нормализует АД. Если выпить стакан теплой белой жидкости вечером, можно избавиться от бессонницы.

Но несмотря на положительные свойства молока, его употребление в больших количествах может стать причиной развития такого неврологического заболевания как болезнь Паркинсона. Научно обоснованных доказательств влияния напитка на идиопатический синдром не было выявлено. Но согласно статистике, в большинстве случаев у мужчин, у которых была диагностирована данная патология, отмечалось пристрастие к этому продукту.

После 40 лет у многих пациентов наблюдается снижение нормальной способности организма переваривать козеин. У таких мужчин после нескольких глотков напитка появляются неприятные ощущения в животе (колики, боли, вздутие).

Если же вы не хотите полностью отказываться от молока, тогда употребляйте только домашний продукт, он принесет организму больше пользы, чем "магазинный". В среднем и пожилом возрасте мужчинам предпочтение следует отдавать козьему молоку. Этот продукт животного происхождения легче усваивается органами пищеварительной системы.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что будет с организмом, если каждый день пить молоко.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!