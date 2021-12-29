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Почему мужчинам не рекомендуют пить молоко после 30 лет

Эксперты рассказали, почему мужчинам после 30-летнего возраста стоит отказаться от употребления молока

сегодня, 10:10
Автор:

Светлана Шкурупий
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Молоко является одним из ключевых продуктов в рационе человека, но споры о его вредных и полезных свойствах не утихают до сих пор. Эксперты говорят, что мужчинам после 30-лет желательно ограничить употребление напитка. Почему?

Почему мужчинам не рекомендуют пить молоко после 30 лет

Почему мужчинам не рекомендуют пить молоко (фото из открытых источников)

Отметим, что молоко является хорошим источником белка, в нем содержится около 80 % козеина. А еще напиток богат кальцием, который необходим для укрепления скелета. Поэтому мужчинам после 50-60 лет с его помощью можно избежать хрупкости костей. А благодаря витамину D, улучшается процесс усвоения кальция и фосфора.

Если мужчина занимается спортом или его профессия связана с интенсивной физической нагрузкой, молоко снабдит организм необходимой энергией. Оно позволит быстро восстановить утраченные силы и нормализует АД. Если выпить стакан теплой белой жидкости вечером, можно избавиться от бессонницы.

Но несмотря на положительные свойства молока, его употребление в больших количествах может стать причиной развития такого неврологического заболевания как болезнь Паркинсона. Научно обоснованных доказательств влияния напитка на идиопатический синдром не было выявлено. Но согласно статистике, в большинстве случаев у мужчин, у которых была диагностирована данная патология, отмечалось пристрастие к этому продукту.

После 40 лет у многих пациентов наблюдается снижение нормальной способности организма переваривать козеин. У таких мужчин после нескольких глотков напитка появляются неприятные ощущения в животе (колики, боли, вздутие).

Если же вы не хотите полностью отказываться от молока, тогда употребляйте только домашний продукт, он принесет организму больше пользы, чем "магазинный". В среднем и пожилом возрасте мужчинам предпочтение следует отдавать козьему молоку. Этот продукт животного происхождения легче усваивается органами пищеварительной системы. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что будет с организмом, если каждый день пить молоко.


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Источник: https://wworld.com.ua/health/49506
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