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Что будет с организмом, если каждый день пить молоко

Эксперты рассказали, какие изменения могут произойти с организмом, если каждый день употреблять молоко

сегодня, 13:15
Автор:

Светлана Шкурупий
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Вокруг употребления молока существует множество споров, одни считают, что этот продукт приносит больше вреда, чем пользы, а другие, наоборот. Кто же прав? Какие изменения произойдут в организме, если употреблять молоко каждый день?

Что будет с организмом, если каждый день пить молоко

Молоко (фото из открытых источников)

Сыпь на лице

D-галактоза, содержащаяся в молоке, может спровоцировать прыщи даже после одного стакана напитка, не говоря уже о еженедельном употреблении. Если вы давно боретесь с высыпаниями, попытайтесь исключить молоко из рациона.

Увеличение мышечной массы

Молоко – любимый продукт бодибилдеров и просто спортсменов, желающих набрать массу. Однако помочь в этом деле способен только напиток высокого качества, содержащий множество полезных аминокислот. 

Вздутие живота

Чем старше человек, тем труднее его организму переваривать продукты. Кроме того, коровье молоко само по себе хорошо усваивается только детьми, а у взрослых вызывает подчас не только неприятное вздутие живота, но и диарею.

Потеря веса

Согласно некоторым "молочным диетам", потеря веса напрямую зависит от того, сколько кальция человек употребляет, ведь он способствует расщеплению жировой массы. Вот только стоит ли потеря лишних килограммов проблем с пищеварением?

Развитие рака

Есть мнение, что молоко защищает от многих болезней. Но вместе с тем доказано и то, что белок ИФР-1 провоцирует рост раковых клеток. Эту информацию подтвердило исследование – тем женщинам, которые выпивали в день минимум два стакана любимого напитка, в несколько раз чаще ставили диагноз рак яичников.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что врач-терапевт Марина Астафьева рассказала, какие продукты не желательно запивать молоком.


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Источник: https://wworld.com.ua/health/50985
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