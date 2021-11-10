Почему манную кашу нельзя есть каждый день

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Светлана Шкурупий
Вокруг
манной каши ходит множество споров. Этот продукт обладает как полезными, так и
негативными свойствами. Диетолог Ольга Наместникова рассказала, в чем
особенность манки для здоровья и как часто ее можно употреблять.
Манная каша (фото из открытых источников)
Манная
крупа – продукт переработки пшеницы. Это частицы пшеничного зерна, прошедшей
обработку грубым помолом. В ее составе есть витамины В, РР, а также калий и
железо. Из-за того, что клетчатки в ней немного, такая каша идеально походит
для послеоперационной диеты или рациона людей, у которых есть проблемы с
желудочно-кишечным трактом.
Манка обволакивает
слизистые желудка и кишечника, не вызывает спазмов и легко
усваивается. Ее рекомендуют употреблять при некоторых видах почечной
недостаточности – сваренная на воде, она не дает организму больного усваивать
животные белки, зато дает ему заряд энергии из-за содержащихся в ней быстрых
углеводов.
Но
при этом, манная каша содержит много клейковины и крахмала, а значит
противопоказана людям, у которых непереносимость глютена. В таких случаях, она
может вызвать спазмы, болевые ощущения в области живота и несварение.
А
еще, по словам специалиста, в составе манки есть фитин, который вызывает
нарушение обмена кальция в организме человека, поэтому постоянное употребление
манной каши может вызвать повышенную ломкость костей, хрупкость зубной эмали и
ломкость волос и ногтей.
Также
она противопоказана диабетикам и склонным к ожирению людям, потому что в ней
много углеводов.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, какую кашу полезнее всего употреблять в
осенне-зимний период, чтобы укрепить иммунитет.
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