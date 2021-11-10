Почему манную кашу нельзя есть каждый день

Вокруг манной каши ходит множество споров. Этот продукт обладает как полезными, так и негативными свойствами. Диетолог Ольга Наместникова рассказала, в чем особенность манки для здоровья и как часто ее можно употреблять.

Манная каша (фото из открытых источников)

Манная крупа – продукт переработки пшеницы. Это частицы пшеничного зерна, прошедшей обработку грубым помолом. В ее составе есть витамины В, РР, а также калий и железо. Из-за того, что клетчатки в ней немного, такая каша идеально походит для послеоперационной диеты или рациона людей, у которых есть проблемы с желудочно-кишечным трактом.

Манка обволакивает слизистые желудка и кишечника, не вызывает спазмов и легко усваивается. Ее рекомендуют употреблять при некоторых видах почечной недостаточности – сваренная на воде, она не дает организму больного усваивать животные белки, зато дает ему заряд энергии из-за содержащихся в ней быстрых углеводов.

Но при этом, манная каша содержит много клейковины и крахмала, а значит противопоказана людям, у которых непереносимость глютена. В таких случаях, она может вызвать спазмы, болевые ощущения в области живота и несварение.

А еще, по словам специалиста, в составе манки есть фитин, который вызывает нарушение обмена кальция в организме человека, поэтому постоянное употребление манной каши может вызвать повышенную ломкость костей, хрупкость зубной эмали и ломкость волос и ногтей.

Также она противопоказана диабетикам и склонным к ожирению людям, потому что в ней много углеводов.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какую кашу полезнее всего употреблять в осенне-зимний период, чтобы укрепить иммунитет.

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