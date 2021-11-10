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Почему манную кашу нельзя есть каждый день

Диетолог Ольга Наместникова рассказала о полезных свойствах манной каши, но предупредила, что ее нельзя употреблять каждый день

сегодня, 10:50
Автор:

Светлана Шкурупий
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Вокруг манной каши ходит множество споров. Этот продукт обладает как полезными, так и негативными свойствами. Диетолог Ольга Наместникова рассказала, в чем особенность манки для здоровья и как часто ее можно употреблять.

Почему манную кашу нельзя есть каждый день

Манная каша (фото из открытых источников)

Манная крупа – продукт переработки пшеницы. Это частицы пшеничного зерна, прошедшей обработку грубым помолом. В ее составе есть витамины В, РР, а также калий и железо. Из-за того, что клетчатки в ней немного, такая каша идеально походит для послеоперационной диеты или рациона людей, у которых есть проблемы с желудочно-кишечным трактом.

Манка обволакивает слизистые желудка и кишечника, не вызывает спазмов и легко усваивается. Ее рекомендуют употреблять при некоторых видах почечной недостаточности – сваренная на воде, она не дает организму больного усваивать животные белки, зато дает ему заряд энергии из-за содержащихся в ней быстрых углеводов.

Но при этом, манная каша содержит много клейковины и крахмала, а значит противопоказана людям, у которых непереносимость глютена. В таких случаях, она может вызвать спазмы, болевые ощущения в области живота и несварение.

А еще, по словам специалиста, в составе манки есть фитин, который вызывает нарушение обмена кальция в организме человека, поэтому постоянное употребление манной каши может вызвать повышенную ломкость костей, хрупкость зубной эмали и ломкость волос и ногтей.

Также она противопоказана диабетикам и склонным к ожирению людям, потому что в ней много углеводов.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какую кашу полезнее всего употреблять в осенне-зимний период, чтобы укрепить иммунитет.


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Источник: https://woman.rambler.ru/cooking/47502288-pochemu-mannuyu-kashu-nelzya-est-kazhdyy-den/
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