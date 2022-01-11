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Почему домашний майонез ненамного лучше «магазинного»

Кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог Зухра Павлова рассказала, почему домашний майонез не особо лучше покупного

сегодня, 15:35
Автор:

Светлана Шкурупий
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Майонез — распространенный продукт, который является важным компонентом различных салатов и закусок. Однако, он весьма калориен, а значит может навредить фигуре и здоровью. Поэтому многие хозяйки делают майонез самостоятельно. Но врач-эндокринолог Зухра Павлова отметила, что такой майонез не особо лучше "магазинного".

Почему домашний майонез ненамного лучше «магазинного»

Полезен ли домашний майонез для здоровья (фото из открытых источников)

Специалист рассказала, что майонез — "катализатор старения". Дело в том, что он активно вступает с продуктами в реакцию гликирования. Производные от этой реакции (КПГ) являются одними из самых важных факторов старения. А еще чрезмерное употребление продукта может привести к лишним килограммам, сбое в работе сердечно-сосудистой системы и пищеварения. 

Врач отметила, что максимально вредным майонез становится при запекании, например, когда соусом обмазывают мясо или рыбу.

При этом, майонез, приготовленный в домашних условиях, не особо лучше, чем покупной. Даже если он будет на основе перепелиных яиц. 

Кроме этого, домашний майонез наносит существенный вред из-за возможного проникновения бактерий в продукт. Его готовят из сырых яиц, поэтому риск заражения сальмонеллой или другими бактериями крайне велик.

Напомним, в состав майонеза входят опасные вещества — трансжиры, которые оседают на стенках сосудов и в результате приводят к ожирению и сердечным проблемам.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что медики не перестают твердить о том, что майонез необходимо полностью исключить из рациона, потому что он очень калорийный и вредит здоровью. Если не знаете, чем еще можно заправить салат и другие блюда, представляем вам три полезных альтернативы.


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Источник: https://doctorpiter.ru/articles/702043/
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