Почему домашний майонез ненамного лучше «магазинного»

Майонез — распространенный продукт, который является важным компонентом различных салатов и закусок. Однако, он весьма калориен, а значит может навредить фигуре и здоровью. Поэтому многие хозяйки делают майонез самостоятельно. Но врач-эндокринолог Зухра Павлова отметила, что такой майонез не особо лучше "магазинного".

Полезен ли домашний майонез для здоровья (фото из открытых источников)

Специалист рассказала, что майонез — "катализатор старения". Дело в том, что он активно вступает с продуктами в реакцию гликирования. Производные от этой реакции (КПГ) являются одними из самых важных факторов старения. А еще чрезмерное употребление продукта может привести к лишним килограммам, сбое в работе сердечно-сосудистой системы и пищеварения.

Врач отметила, что максимально вредным майонез становится при запекании, например, когда соусом обмазывают мясо или рыбу.

При этом, майонез, приготовленный в домашних условиях, не особо лучше, чем покупной. Даже если он будет на основе перепелиных яиц.

Кроме этого, домашний майонез наносит существенный вред из-за возможного проникновения бактерий в продукт. Его готовят из сырых яиц, поэтому риск заражения сальмонеллой или другими бактериями крайне велик.

Напомним, в состав майонеза входят опасные вещества — трансжиры, которые оседают на стенках сосудов и в результате приводят к ожирению и сердечным проблемам.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что медики не перестают твердить о том, что майонез необходимо полностью исключить из рациона, потому что он очень калорийный и вредит здоровью. Если не знаете, чем еще можно заправить салат и другие блюда, представляем вам три полезных альтернативы.

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