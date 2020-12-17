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Почему майонез вызывает пищевую зависимость

Майонез содержит много соли и калорий

сегодня, 18:45
Автор:

Светлана Шкурупий

Диетологи относят майонез к вредным продуктам, потому что он калориен и содержит в своем составе добавки, которые пагубно влияют на состояние здоровья. И многие люди это знают, но все равно почему-то продолжают покупать этот продукт и добавляют его практически во все блюда. В чем же причина?

Почему майонез вызывает пищевую зависимость

почему людям нравится майонез / фото: depositphotos

Специалисты отметили, что "магазинный" майонез содержит много соли, калорий, а также различных стабилизаторов, загустителей, подсластителей и других добавок, которые вредят желудку и другим органам. И эти добавки, в частности глутамат натрия, становится основной причиной серьезной пищевой зависимости у людей. Они начинают употреблять этот соус, при этом добавляя в практически все блюда, и иногда просто едят майонез без ничего. 

Диетологи говорят, что в состав майонеза входят трансжиры, которые оседают на стенках сосудов и в результате приводят к ожирению и сердечным проблемам. Чтобы этого не допустить, эксперты рекомендуют заменить майонез на сметану, греческий йогурт, в которых пользы заметно больше для организма.

Хорошим решением будет майонез собственного производства. Так вы будете уверены в качестве, сроке годности и, конечно, составе.

Напомним, диетологи рекомендуют не заправлять салаты майонезом, особенно в новогоднюю ночь, чтобы не нагружать желудочно-кишечный тракт. Но, если без этого соуса вы не можете обойтись, тогда специалисты просят добавлять всего 1 ложку, а не полпачки.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что не только майонез можно использовать в качестве заправки для салатов и других блюд. Можно использовать другие соуса, которые очень вкусные и менее калорийные.



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Источник: https://ukrhealth.net/diyetology-poyasnyly-harchovu-zalezhnist-lyudej-vid-majonezu2352/
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