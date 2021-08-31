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Почему для здоровья полезнее есть холодный картофель

Эксперты рассказали, чем полезен картофель и почему продукт лучше употреблять в холодном виде

сегодня, 10:30
Автор:

Светлана Шкурупий

Люди, стремящиеся похудеть, часто отказываются от картофеля, но эксперты указали на полезные свойства этого овоща и рассказали, как его употреблять, чтобы не набрать лишние килограммы. 

Почему для здоровья полезнее есть холодный картофель

Почему картофель лучше есть холодным (фото из открытых источников)

Специалисты отметили, что картофель богат на витамины группы В, а также антиоксидантные вещества и микроэлементы, в частности фосфор, магний, пантотеновую кислоту и т. д.  Благодаря такому составу овощ улучшает обмен веществ, очищает организм и защищает его от различных заболеваний.

Еще одним преимуществом картофеля является высокое содержание калия, ведь дефицит этого вещества способен вызвать серьезные проблемы со здоровьем.

Эксперты говорят, что употреблять продукт лучше всего в холодном виде, поскольку в клубнях картофеля содержится "устойчивый" крахмал, окончательно приобретающий свою "устойчивость" после полного остывания. Короче говоря, в процессе термической обработки (варки или запекания) крахмал, содержащийся в картофеле, меняет свою структуру. После полного остывания крахмал становится "устойчивым", т.е. обретает способность дойти до толстого кишечника, не будучи полностью растворенным желудочным соком.

"Устойчивый" крахмал выполняет функцию пребиотика, то есть питает полезные бактерии, населяющие микробиому кишечника. В результате мы получаем контроль сахара в крови, чистую кожу, контроль голода и резкое уменьшение риска переедания. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, врач-кардиолог Анна Кореневич рассказала, что нельзя злоупотреблять варенным картофелем, потому что в одном клубне содержится целая столовая ложка сахара, а если съесть четыре картофелины, то человек закроет свою суточную норму сахара.


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Источник: https://bazaar.ru/beauty/health/pochemu-poleznee-est-holodnyy-kartofel/
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