Картофель — один из самых популярных продуктов на нашем столе, потому что доступный, бюджетный и вкусный. Но для того, чтобы овощ приносил максимальную пользу здоровью, его нужно правильно готовить. Врач-кардиолог Анна Кореневич рассказала, чем опасно употребление вареного картофеля.

Вареный картофель | Фото: https://img4.goodfon.ru/

Специалист отметила, что в составе овоща есть простые углеводы. В одном вареном картофеле содержится целая столовая ложка сахара, а если съесть четыре клубня, то вы закроете всю суточную норму сахара для взрослого человека. А регулярное превышение этой нормы приведет к серьезным последствиям для здоровья.

После того как человек съедает четыре больших картофелины в день, ему нельзя употреблять чай или кофе с сахаром, хлеб и другие сахаросодержащие продукты. Таким образом, популярный гарнир приносит организму больше вреда, чем пользы.

Кардиолог говорит, что картофель желательно есть в первой половине дня, но не каждый день, ведь рацион должен быть максимально полезным и разнообразным.

Напомним, что картофельное пюре — один из самых популярных гарниров на обеденном столе. Но, чтобы блюдо получилось действительно вкусным, не следует совершать следующих ошибок в приготовлении.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что раз в неделю нашему организму нужно давать "выходной" и устраивать разгрузочный день. А продуктом, который подходит для этого процесса, признали картофель, только нужно отказаться от мяса, сладостей и других калорийных продуктов. Картофель является отличным источником витамина В6, который играет важную роль в энергетическом обмене, расщепляя углеводы и белки на глюкозу и аминокислоты.

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