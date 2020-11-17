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Перестаньте это делать: пять самых вредных пищевых привычек мужчин

Диетологи советуют не совершать эти ошибки в питании, чтоб смело начинать вести здоровый образ жизни

сегодня, 22:23
Автор:

Елизавета Черных

Мужчинам часто бывает сложно выкроить время для приготовления полезных блюд или закусок, именно поэтому они чаще перекусывают фаст-фудом или другими вредными продуктами. Диетологи назвали пять самых распространенных пищевых привычек мужчин, которые мешают поддерживать тело, а также вредят организму. Об этом сообщает американское издание Eat This, Not That.

Перестаньте это делать: пять самых вредных пищевых привычек мужчин

ФОТО: Из открытых источников

Употребление избытка белка

Эксперты уверены, что мужчины заблуждаются, употребляя больше белка для набора мышечной массы. Диетологи советуют увеличить порции углеводов, уменьшив количество белка. Это будет эффективнее в погоне за набором массы мышц. 

Недостаточное количество рыбы

Специалистам удалось выяснить, что мужчины отдают предпочтение стейкам из мяса животных и часто забывают о пользе рыбы для мужского здоровья, ведь именно она является уникальным источником полезных для сердца жирных кислот омега-3.

Перекус во время вождения

Прием пищи во время вождения не только представляет собой проблему безопасности, но также может заставить съесть больше калорий, чем обычно, уверяют диетологи. Эксперты советуют уделить еде все внимание и осознавать сигналы голода.

Прием пищи поздно ночью

Ночное употребление пищи может способствовать увеличению веса, а также повышению уровня сахара и холестерина. 

Употребление большого количества добавок

Хотя добавки могут показаться эффективным способом повысить уровень необходимых витаминов и минералов, на самом деле это не совсем так. Диетологи считают акцент на добавках недостаточным вниманием к потреблению необходимого количества и разнообразия цельных продуктов.
Ранее "Комментарии" рассказывали о полезных продуктах, которые обязательно стоит внести в свой рацион мужчинам.


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Источник: https://www.eatthis.com/
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