Откажитесь от этих продуктов, если у вас болят суставы

Медикаментозное лечение важно при болях в суставах или диагнозе артрит. Однако следует обратить внимание и на питание, ведь некоторые продукты могут спровоцировать или усилить воспаление, боли, способствовать прогрессированию болезни. Диетологи и ревматологи уверены: правильное питание помогает существенно облегчить симптомы и улучшить качество жизни.

Продукты. Иллюстративное фото

Среди главных продуктов, от которых следует отказаться, специалисты называют:

Красное мясо и обработанные мясные изделия. Указанные продукты содержат большое количество насыщенных жиров. А они способствуют воспалению. Чтобы снизить уровень воспалительных маркеров в крови заменить красное мясо на рыбу, бобовые или орехи.

Ухудшить состояние суставов могут молочные продукты с высоким содержанием жира. Большую угрозу несут – сливочное масло, жирное молоко, сыр и мороженое. Специалисты отмечают, что высокий уровень жира и сахара в этих продуктах могут вызвать воспаление.

Такие продукты, такие как масла с высоким содержанием жирных кислот омега-6, в частности кукурузная, соевая, подсолнечная, могут нарушать баланс жирных кислот в организме. Воспаление может привести к чрезмерному потреблению омега-6 при недостаточном количестве омега-3. Специалисты отмечают, что следует отдавать предпочтение оливковому или льняному маслу.

Еще одним врагом суставов называют соль. Чрезмерное потребление натрия увеличивает риск развития ревматоидного артрита. Чрезмерное количество соли содержится в консервированных продуктах, колбасах, фастфуде и снеках. Чтобы уменьшить количество употребления соли, следует для вкуса добавлять травы и специи.

Воспаление провоцирует сахар и продукты с его добавлением: печенье, сладкие напитки, десерты. Кроме того, чрезмерное потребление сахара способствует ожирению, дополнительно нагружающему суставы.

Нашкодить могут и, казалось бы, полезные продукты: помидоры, баклажаны, картофель, перец. Вызвать воспаление может соланин, содержащийся в указанных овощах. Специалисты отмечают, что научное влияние не доказано, однако некоторые пациенты отмечают улучшение после исключения этих овощей из рациона.

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