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Отказаться от мяса на месяц: что будет происходить с организмом

Отказ от мяса на месяц: как отреагирует организм

28 июня 2025, 13:00
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Автор:
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Кречмаровская Наталия

Люди нередко отказываются от употребления мяса, объясняя это пользой для здоровья. Однако как на самом деле скажется на организме такое изменение рациона — читайте дальше.

Отказаться от мяса на месяц: что будет происходить с организмом

Мясо. Иллюстративное фото

Улучшение пищеварения

Одним из первых изменений, которые можно заметить отказавшись от мяса, — это улучшение пищеварения. Отмечается, что растительная пища содержит больше клетчатки, что оказывает положительное влияние на работу кишечника. Отказ от мяса способствует уменьшению воспаления, улучшению перистальтики и общему самочувствию. Однако в начале изменений рациона возможны вздутие или дискомфорт. К таковым проявлениям может привести резкое повышение клетчатки в рационе.

Снижение уровня холестерина

Мясо, особенно красное и обработанное, является источником насыщенных жиров. Они повышают уровень "плохого" холестерина (LDL). Отказавшись от мяса, уровень потребления этих жиров уменьшается, что положительно влияет на сердечно-сосудистую систему. Следует отметить, что замена мяса на растительные белки может снизить риск инфаркта на 25%.

Возможен дефицит питательных веществ

Мясо источник железа, витамина B12 и белка. Их дефицит в организме может привести к усталости, снижению иммунитета и анемии. Чтобы избежать этого, важно включать в рацион бобовые, орехи, темную зелень или добавки.

Изменения в энергетическом уровне

После отказа от мяса некоторые люди могут ощущать приток энергии, другие – наоборот, усталость. Это зависит от того, насколько сбалансирован новый рацион. Если заменить мясо на обработанные продукты, эффект будет противоположным ожидаемому.

Потенциальная потеря веса

Уменьшение калорийности рациона и увеличение потребления овощей и цельнозерновых продуктов может способствовать снижению веса. Это особенно актуально для тех, кто стремится к улучшению метаболизма.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что будет с организмом, если на месяц отказаться от кофе.




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