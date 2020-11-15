От каких продуктов следует отказаться при головной боли

Пожалуй, каждый хоть раз сталкивался с головной болью, которая вызывает дискомфорт, тем самым влияя на общее самочувствие. Дабы не усугублять ситуацию, испанские диетологи советуют при головной боли исключать из рациона несколько продуктов. Каких именно?

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Специалисты Сандра Бакера и Альваро Санчес отмечают, что вызвать этот неприятный симптом могут различные факторы, включая стресс, физическую нагрузку и т. д. Если головная боль беспокоит часто, тогда нужно обратиться к врачу и выяснить причину проблемы.

И конечно же, важно пересмотреть свой рацион питания. Эксперты советуют при головной боли отказаться от употребления цитрусовых, в которых содержится гистамин — органическое соединение, оказывающее сосудорасширяющий эффект.

Также из меню стоит исключить кофе, потому что оно ускоряет сердцебиение, а также от авокадо, потому что в нем высокое содержание гистамина. Человек, жалующийся на головную боль должен отказаться от любых алкогольных напитков и колбасных изделий.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как мята и лимон помогут облегчить головную боль.

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