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От каких продуктов следует отказаться при головной боли

Вызвать головную боль могут разные факторы

сегодня, 08:35
Автор:

Светлана Шкурупий

Пожалуй, каждый хоть раз сталкивался с головной болью, которая вызывает дискомфорт, тем самым влияя на общее самочувствие. Дабы не усугублять ситуацию, испанские диетологи советуют при головной боли исключать из рациона несколько продуктов. Каких именно?

От каких продуктов следует отказаться при головной боли

фото из открытых источников

Специалисты Сандра Бакера и Альваро Санчес отмечают, что вызвать этот неприятный симптом могут различные факторы, включая стресс, физическую нагрузку и т. д. Если головная боль беспокоит часто, тогда нужно обратиться к врачу и выяснить причину проблемы.

И конечно же, важно пересмотреть свой рацион питания. Эксперты советуют при головной боли отказаться от употребления цитрусовых, в которых содержится гистамин — органическое соединение, оказывающее сосудорасширяющий эффект.

Также из меню стоит исключить кофе, потому что оно ускоряет сердцебиение, а также от авокадо, потому что в нем высокое содержание гистамина. Человек, жалующийся на головную боль должен отказаться от любых алкогольных напитков и колбасных изделий.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как мята и лимон помогут облегчить головную боль.


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Источник: https://ria.ru/20201016/migren-1580049599.html
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