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От каких продуктов нужно отказаться ради здорового сердца

Эксперты рассказали, какие продукты необходимо исключить из рациона, чтобы не навредить здоровью сердца

сегодня, 10:40
Автор:

Светлана Шкурупий
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От нашего образа жизни зависит около 75% здоровья сердца, поэтому очень важно следить за тем, что мы едим. Эксперты рекомендуют исключить из рациона несколько продуктов, которые могут навредить органу и спровоцировать сердечные заболевания.

От каких продуктов нужно отказаться ради здорового сердца

Какие продукты могут навредить сердцу (фото из открытых источников)

Переработанное мясо

Не привыкайте регулярно употреблять колбасу, сосиски, бекон и другие виды обработанного мяса, потому что в их составе есть канцерогенные вещества, которые могут спровоцировать серьезные недуги, в частности онкологию. 

Красное мясо

Тяжело отказаться от аппетитного стейка, но вспомните, сколько в нем соли, холестерина и насыщенных жиров, которые могут "нокаутировать" сердце и сосуды. Это не значит, что нужно полностью отказываться от продукта, просто сократите его в рационе до 3-4 порций в месяц.

Картофельные чипсы и готовый поп-корн

Эти закуски очень вкусные и популярные, но могут навредить работе сердца. И все из-за большого количества соли, а также различных химических добавок. Постарайтесь избегать этих продуктов.

Диетические напитки

Сладкая газировка и соки (даже свежевыжатые) опасны для сердца, так как по сути представляют собой раствор сахара, но еще хуже так называемые диетические, в которых сахар заменен его имитаторами. Регулярное употребление "нулевых" напитков серьезно повышает риск заболеваний сердца – а еще риск рака и деменции.

Лапша быстрого приготовления

Эксперты говорят, что в такой лапше содержится почти половина суточной нормы соли, а также различные усилители вкуса и другие добавки, способные навредить организму. Более того, быстрорастворимая лапша обжаривается во фритюре, а такой способ приготовления способен навредить сосудам. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какой орех поможет укрепить здоровье сердца.


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Источник: https://www.goodhouse.ru/health/zdorovye/5-privychnyh-produktov-ot-kotoryh-stoit-otkazatsya-radi-zdorovogo-serdca/
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