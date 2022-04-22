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От каких привычек после 30 лет нужно немедленно избавиться

Эксперты перечислили привычки, от которых нужно избавляться после 30-летнего возраста, чтобы не вредить здоровью

сегодня, 06:35
Автор:

Светлана Шкурупий
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Наш образ жизни состоит из ряда привычек, и многие из них вредят здоровью, хотя мало кто об этом задумывается. Нужно помнить о том, что с возврастом обменные процессы в организме замедляются, поэтому после 30 лет стоит пересмотреть некоторые аспекты. Какие именно?

От каких привычек после 30 лет нужно немедленно избавиться

Вредные привычки после 30 лет (фото из открытых источников)

Часто баловать себя вкусненьким

Многие продукты содержат сахар, а с этим продуктом нужно быть очень осторожными, поскольку его избыток может спровоцировать серьезные проблемы со здоровьем. Да, многим сладости повышают настроение или с их помощью они "заедают" стресс, но ради здоровья необходимо установить себе ограничения.

Пить сладкие напитки

Сладкая газированная вода считается одним из самых вредных напитков, потому что содержит очень много сахара и других искусственных добавок. Регулярное употребление газировки может спровоцировать ожирение, проблемы с пищеварением и другие осложнения. Лучше переходить на обычную воду.

Пропускать прием пищи

Не стоит пропускать основные приемы пищи и устраивать голодовки, садясь на жесткие диеты — это все серьезно вредит организму. Ваш мозг включит "режим выживания", снизит уровень метаболизма и будет "цепляться" за каждую калорию.

Бороться с желанием поесть

Соблюдайте принципы правильного питания, чтобы каждый раз не бороться с желанием поесть. Употребляйте много белковой пищи и наслаждайтесь тем, что вам кажется вредным, получая максимум удовольствия от этого. При таком режиме вы обойдетесь без переедания.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что состояние здоровья во многом зависит от привычек человека. Вот, например, важно не только когда и что вы употребляете на обед или ужин, но и то, чем вы занимаетесь после плотного приема пищи. Эксперты назвали три привычки, которые нельзя делать сразу после еды.


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Источник: https://doctorpiter.ru/obraz-zhizni/6-privychek-ot-kotorykh-nuzhno-nemedlenno-otkazatsya-esli-vam-uzhe-ispolnilos-30-id726804/
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