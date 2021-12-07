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От каких напитков стоит отказаться после 50 лет

Эксперты назвали напитки, которые стоит ограничить в рационе или вовсе отказаться от них после 50 лет

сегодня, 16:45
Автор:

Светлана Шкурупий
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С возрастом в организме замедляются метаболические процессы, поэтому стоит пересмотреть свой рацион и исключить из него несколько напитков. Каких именно?

От каких напитков стоит отказаться после 50 лет

От чего стоит отказаться после 50 / Фото: Unsplash

Специалисты отмечают, что в организме "за 50" медленно, но верно увеличивается доля жировой ткани и сокращается доля мышечной. Человек может с удивлением обнаружить, что у него повышен уровень сахара в крови или высокий холестерин, а также гипертония. Чтобы не дать развиваться неблагоприятным процессам, стоит отказаться от: 

Алкоголя

Безопасных доз алкоголя нет. Этанол, содержащийся в алкогольных напитках, в любом случае угнетает головной мозг и нарушает работу печени, отрицательно действует на слизистую пищевода и желудка. Чем человек старше, тем более изношенным становится его желудок. 

Кофе

Многие ученые отрицают негативное влияние кофе на работу сердца и сосудов. Но после 50 лет при наличии повышенного давления от кофе врачи рекомендуют все же отказаться. По их мнению, в этом случае напиток повышает риск гипертонического криза и инсульта. Также, кстати, они советуют не пить крепкий чай.

Зеленого чая

Пить его рекомендуется с большой осмотрительностью – кофеина в зеленом чае может быть еще больше, чем в кофе. Предпочитайте травяные чаи, настои шиповника, ромашки.

Сладкой газировки

Активное потребление сахара после 50 грозит серьезной прибавкой в весе, что в свою очередь повышает риск воспалительных процессов, способных нарушать любые органы и ткани. По мнению медиков, нужно стремиться ущемлять потребление сахара, чтобы окончательно не "убить" обменные процессы в организме.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие напитки могут состарить мозг на 11 лет.


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Источник: https://www.medikforum.ru/zoj/81327-napitki-ot-kotoryh-luchshe-otkazatsya-posle-50.html
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