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Какие напитки могут состарить мозг на 11 лет

Эксперты назвали напитки, употребление которых способствует старению мозга и развитию деменции

сегодня, 09:25
Автор:

Светлана Шкурупий
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На здоровье человека влияет множество факторов, но одним из самых главных остается питание. Если хотите защитить свой мозг от старения и развития деменции, тогда эксперты настоятельно рекомендуют ограничить в рационе некоторые напитки.

Какие напитки могут состарить мозг на 11 лет

Вредные напитки для мозга (фото из открытых источников)

Специалисты отмечают, что в ближайшие 30 лет может резко возрасти количество случаев деменции — заболевания, в процессе которого нарушаются когнитивные способности человека. И нужно сделать все возможное, чтобы предотвратить этот процесс. Исследователи считают, что важную роль в этом играет питание, поскольку некоторые продукты и напитки негативно влияют на работу мозга. Речь идет о сахаросодержащих напитках, они по словам экспертов, наиболее вредны для организма и способны ускорить старение мозга на 11 лет, если употреблять их более 2 раз в день. 

Неврологи выявили потенциальный вред, который сахар может нанести мозговой деятельности. Напитки, в которых много этого продукта, а также других различных добавок, имеют разрушительные последствия для мозга, вызывая со временем сокращение префронтальной коры.

Еще эксперты говорят, что злоупотребление сладкими напитками может уменьшить объем мозга и привести к ухудшению памяти.

Напомним, что ученые из гарвардской лаборатории Лихтмана совместно с компанией Google смогли оцифровать 1 кубический миллиметр ткани коры головного мозга человека.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что доктор философии, профессор интегративной биологии и физиологии Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Фернандо Гомес-Пинилья отметил, что питание может, как помочь, так и навредить когнитивным способностям человека. Какие продукты лучше не употреблять?


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Источник: https://www.express.co.uk/life-style/health/1524756/dementia-sugar-sweetened-drinks-memory-loss
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