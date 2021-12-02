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От гипертонии до диабета: чем опасны копченые сыры

Диетолог Михаил Гинзбург назвал заболевания, причиной которых может стать употребление в пищу копчены сыров

сегодня, 10:55
Автор:

Светлана Шкурупий
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Сыры, которые проходят специальную процедуру копчения, очень вкусные и сохраняют свою питательную ценность. Но любителям такого продукта стоит быть осторожнее, так как его чрезмерное употребление может навредить здоровью.

От гипертонии до диабета: чем опасны копченые сыры

Чем опасны копченые сыры (фото из открытых источников)

Диетолог Михаил Гинзбург отметил, что в современных версиях копченых сыров присутствует обильно количество ароматизаторов, которые только имитируют натуральное копчение. Кроме этого, при производстве в них добавляют немалое количество глутамата натрия и прочих усилителей вкуса. Такой комплекс добавок отрицательно сказывается на здоровье органов желудочно-кишечного тракта, а значит и на весь организм в целом.

"Доказано, что копченые сыры раздражают желудок, возможно обострение язвы. Если есть их регулярно, микрофлора хорошей не будет", — отметил диетолог.

По словам эксперта, регулярное употребление копченого сыра может стать причиной развития таких опасных заболеваний, как гипертония или сахарный диабет.

Напомним, что коптить мясо научились довольно давно. Под воздействием дыма сырое мясо не только становилось годным для еды, но и приобретало удивительный аромат, который мог "накормить" даже одним сытным запахом. Но, по словам экспертов, вред копченой еды значительно превышает ее полезные свойства и наносит урон здоровью человека.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что плавленый сыр — распространенный продукт и бывает он разным — колбасным, в виде пасты, сладким. В нем есть питательные вещества, которые нужны организму. Но также этот продукт обладает рядом противопоказаний. Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, какими именно.


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Источник: https://www.medikforum.ru/health/126189-ot-gipertonii-do-diabeta-chem-opasny-kopchenye-syry.html
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