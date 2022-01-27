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Острый красный перец: польза и вред

Красный острый перец помогает ускорить метаболизм, укрепить иммунитет и активизировать работу поджелудочной железы

сегодня, 08:45
Автор:

Елизавета Черных
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Острый красный перец — популярный продукт, имеющий широкий спектр применения. В первую очередь его используют в кулинарии, но еще и для изготовления лекарственных и косметических средств, смесей или настоек. Об этом пишет "Гордон". 

Острый красный перец: польза и вред

Острый красный перец - фото из открытых источников

Родиной острого перца является Америка. Плод относят к роду травянистых растений семейства пасленовых.

Уникальность и польза перца чили в первую очередь в высоком содержании витамина С — в составе плода его больше, чем в цитрусовых. Кроме того, в перце содержатся другие необходимые организму витамины, например, В1, В2, полезные вещества — кальций, железо, фосфор, калий, каротин и другие, а также эфирные масла. 

Красный острый перец помогает ускорить метаболизм, укрепить иммунитет и активизировать работу поджелудочной железы. Плод применяется при лечении респираторных заболеваний — способствует борьбе с простудой и насморком. 

Кроме того, перец чили разжижает кровь и повышает аппетит, помогая лучше усваивать пищу, а также употребляется для профилактики заболеваний сердечно-сосудистой системы. 

Польза перца чили еще и в его способности снимать воспаления, нормализовать кровоток и бороться с болезнями суставов. Для этого острый красный перец используют в качестве компонента лечебных смесей и настоек. 

Стоит отметить, что вред перец чили несет для людей, имеющих заболевания желудочно-кишечного тракта. Это связано с тем, что плод раздражает слизистую. И его ни в коем случае нельзя употреблять натощак. 

Кроме того, стоит избегать попадания красного перца в глаза, а после его приготовления тщательно вымыть руки и, например, нож, которым резался плод. 

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Источник: https://gordonua.com/interesting/ostryy-krasnyy-perec-polza-i-vred-374666.html
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