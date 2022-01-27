Острый красный перец: польза и вред

Острый красный перец — популярный продукт, имеющий широкий спектр применения. В первую очередь его используют в кулинарии, но еще и для изготовления лекарственных и косметических средств, смесей или настоек. Об этом пишет "Гордон".

Острый красный перец - фото из открытых источников

Родиной острого перца является Америка. Плод относят к роду травянистых растений семейства пасленовых.

Уникальность и польза перца чили в первую очередь в высоком содержании витамина С — в составе плода его больше, чем в цитрусовых. Кроме того, в перце содержатся другие необходимые организму витамины, например, В1, В2, полезные вещества — кальций, железо, фосфор, калий, каротин и другие, а также эфирные масла.

Красный острый перец помогает ускорить метаболизм, укрепить иммунитет и активизировать работу поджелудочной железы. Плод применяется при лечении респираторных заболеваний — способствует борьбе с простудой и насморком.

Кроме того, перец чили разжижает кровь и повышает аппетит, помогая лучше усваивать пищу, а также употребляется для профилактики заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Польза перца чили еще и в его способности снимать воспаления, нормализовать кровоток и бороться с болезнями суставов. Для этого острый красный перец используют в качестве компонента лечебных смесей и настоек.

Стоит отметить, что вред перец чили несет для людей, имеющих заболевания желудочно-кишечного тракта. Это связано с тем, что плод раздражает слизистую. И его ни в коем случае нельзя употреблять натощак.

Кроме того, стоит избегать попадания красного перца в глаза, а после его приготовления тщательно вымыть руки и, например, нож, которым резался плод.

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