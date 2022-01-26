Влияние пчелиной пыльцы на здоровье человека – объяснение эксперта

В течение многих лет травники рекламировали пчелиную пыльцу как исключительно питательную пищу. Они даже утверждали, что это лекарство от некоторых проблем со здоровьем. Но после многих лет исследований ученые до сих пор не могут подтвердить, что пчелиная пыльца имеет какие-либо преимущества для здоровья.

Пчелиная пыльца - фото из открытых источников

Что такое пчелиная пыльца?

Пчелиная пыльца содержит витамины, минералы, углеводы, липиды и белок. Он происходит от пыльцы, которая собирается на телах пчел, когда они перелетают с одного цветка на другой. Пчелиная пыльца также может включать пчелиную слюну.

Важно не путать пчелиную пыльцу с натуральным медом, сотами, пчелиным ядом или маточным молочком. Эти продукты не содержат пчелиную пыльцу, хотя есть комбинированные продукты, содержащие одно или несколько из этих веществ.

Как используется пчелиная пыльца?

Пчелиную пыльцу можно приобрести во многих магазинах здорового питания. Вы можете найти пчелиную пыльцу в других натуральных пищевых добавках, а также в продуктах для смягчения кожи, которые используются для лечения пеленочной сыпи или экземы у детей.

Вы также можете услышать рекомендации по использованию пчелиной пыльцы при алкоголизме, астме, аллергии, поддержании здоровья, предменструальном синдроме (ПМС), увеличенной предстательной железе или проблемах с желудком. Прежде чем принимать какой-либо натуральный продукт для здоровья, проконсультируйтесь с врачом.

Некоторые травники также рекомендуют пчелиную пыльцу для повышения спортивных результатов, уменьшения побочных эффектов химиотерапии, а также для лечения аллергии и астмы.

На данный момент медицинские исследования не показали, что пчелиная пыльца эффективна при любой из этих проблем со здоровьем. Несколько исследований были многообещающими:

Одно небольшое исследование выявило доказательства того, что пчелиная пыльца может снизить некоторые побочные эффекты лучевой терапии рака.

Другие исследования рассматривали экстракт пчелиной пыльцы и обнаружили определенную пользу для мужчин, имеющих хронический простатит или повышенную простату.

Другое исследование показало, что продукт, содержащий пчелиную пыльцу (и несколько других ингредиентов), казалось, уменьшал симптомы ПМС.

Но нужно провести дополнительные исследования, прежде чем станет известно, действительно ли пчелиная пыльца помогает при этих состояниях.

Многие другие цели использования пчелиной пыльцы – от увеличения силы до замедления старения – в основном не изучены.

Как еда, пчелиная пыльца, по крайней мере, кажется питательной. Это хороший источник витаминов, минералов, белков и углеводов.

Сколько пчелиной пыльцы нужно принимать?

Поскольку пчелиная пыльца является недоказанным методом лечения, стандартной дозы не существует. Обратитесь за советом к врачу.

Безопасна ли пчелиная пыльца?

Пчелиная пыльца оказывается безопасной для большинства людей, по крайней мере, если принимать ее в течение короткого срока. Но если у вас аллергия на пыльцу, вы можете получить больше, чем рассчитывали. Пчелиная пыльца (например, амброзия или другие растения, в зависимости от того, откуда происходит пчелиная пыльца) может вызвать серьезную аллергическую реакцию, включая зуд, покраснение, одышку, крапивницу, отек и анафилаксию.

Пчелиная пыльца опасна для детей и беременных женщин. Женщинам также следует избегать использования пчелиной пыльцы, если они кормят грудью.

Пчелиная пыльца может вызвать усиление кровотечения, если принимать его с некоторыми разбавителями крови, такими как варфарин. Проконсультируйтесь со своим врачом, прежде чем принимать пчелиную пыльцу.

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