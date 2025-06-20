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Острая пища помогает похудеть без диет: как это работает

Острая пища помогает уменьшить порцию

сегодня, 14:45
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Автор:
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Кречмаровская Наталия

Что съесть, чтобы похудеть – на этот вопрос теперь есть ответ. Острая еда поможет похудеть, хотя эта “схема” работает немного по-другому, однако, как уверяют исследователи эффект будет.

Острая пища помогает похудеть без диет: как это работает

Перец. Иллюстративное фото

Добавление перца чили к блюду – достаточно, чтобы сделать его острым, может помочь уменьшить количество пищи, которую вы едите, пишет издание Independent. По данным недавно опубликованного исследования, скорость потребления пищи замедляется, а потребление пищи уменьшается, когда восприятие остроты увеличивается.

Эксперты объясняют, что в перце чили содержится капсаицин – соединение, которое придает ему остроту. Считается, что это соединение стимулирует выработку тепла в живых организмах и ускоряет метаболизм.

"Капсаицин помогает повысить температуру тела, ускорить метаболизм и быстрее сжигать калории. Исследования показали, что он может ускорить ваш метаболизм до 5 процентов", — говорится в сообщении.

Отмечается, что чили и другие специи также могут влиять на чувство голода, причем люди, питающиеся богатыми специями продуктами, чаще едят меньше в течение дня.

Есть некоторые исследования, которые показывают, что капсаицин действует на гипоталамус — часть мозга, которая контролирует голод и чувство сытости, — пишет издание.

Отмечают, что капсаицин является основным ингредиентом каенского перца и порошка чили, но было обнаружено, что и другие его варианты обладают полезными свойствами. Помимо снижения аппетита, употребление перца помогает снизить риск смерти от сердечных заболеваний.

"Люди, которые ели острую пищу почти каждый день, имели на 14 процентов более низкий риск смерти, чем люди, которые делали это только раз в неделю. Однако специалисты советуют употреблять его осторожно", — пишет издание.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что распространенные вещи мешают похудеть.




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Источник: https://www.independent.co.uk/news/health/spicy-foods-weight-loss-b2771563.html
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