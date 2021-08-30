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Главная Новости Здоровье диета и питание Осторожно, пестициды: какие продукты самые «грязные»
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Осторожно, пестициды: какие продукты самые «грязные»

Специалисты рассказали, в каких продуктах содержится наибольшее количество пестицидов, которые могут навредить здоровью.

сегодня, 00:45
Автор:

Светлана Шкурупий

Для защиты продуктов от порчи и вредителей во всем мире производители на своих плантациях и садах используют более 1000 наименований пестицидов. При попадании в организм эти вещества могут навредить здоровью. В каких продуктах их больше всего?

Осторожно, пестициды: какие продукты самые «грязные»

В каких продуктах больше всего пестицидов / Фото: crushpixel

Эксперты выяснили, что самой "грязной" является клубника (более 20 различных химикатов), а также шпинат, капуста, нектарин, яблоки, виноград, вишня, персики, груши, болгарский перец, сельдерей. Это не значит, что эти продукты нельзя употреблять, ведь они содержат большое количество витаминов и полезных веществ. Просто эксперты советуют покупать их у проверенных фермеров или в магазинах органической продукции.

Отметим, что пестицидами называют химические вещества, использующиеся в растениеводство для борьбы с вредителями. Попадая в организм в больших дозах они способны вызвать тяжелое отравление, а в малых дозах — снижение иммунитета, нарушение обмена веществ, сбой в работе нервной системы и т. д.

Пестициды подразделяются на многие группы, в частности: по химическому составу, по целевому назначению, а также по способу проникновения, а также по характеру и механизму воздействия на организмы.

Напомним, эксперты назвали простые способы, которые позволяют в домашних условиях очистить продукты, загрязненные пестицидами. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в сентябре 2019 года пять французских городов: Париж, Лилль, Нант, Гренобль и Клермон-Ферран объявили о запрете использования пестицидов в своих пределах. Такое решение коснулось прежде всего предприятий и объединений собственников жилья, которые следят за зелеными насаждениями.


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Источник: https://www.ewg.org/foodnews/dirty-dozen.php
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