Пять способов, которые защитят вас от пестицидов

Пестициды — токсические вещества, которые используют для защиты урожая от вредителей, сорняков, грибков и грызунов. И они хорошо справляются со своей задачей. Но на большинстве фруктов и овощей остаются эти химические вещества и при употреблении они попадают в организм, нанося ему серьезный вред.

Как защитить себя от пестицидов / Фото: pixabay.com

Специалисты отмечают, что длительное потребление продуктов, загрязненных пестицидами, может вызвать отравление, проблемы с сердечно-сосудистой системой, пищеварением, работой головного мозга, поджелудочной и других органов. Поэтому стоит знать, как избавить овощи и фрукты от этих химических веществ

Тщательно промывайте продукты под проточной водой

Пестициды в основном остаются на листьях и стеблях растений. Чтобы очистить продукты от токсинов, перед употреблением их нужно промыть под теплой проточной водой. Делайте это тщательно, потому что пестициды плохо растворяются в воде.

Насухо протирайте

После мытья овощей и фруктов насухо протрите их поверхности. Это поможет удалить остатки вредных веществ. Лучше всего используйте бумажное полотенце, чтобы исключить перенос пестицидов на другой продукт.

Очищайте наружный слой

Для снижения вероятности попадания в организм пестицидов перед употреблением в пищу фруктов или овощей очистите их от верхнего слоя, кожицы. Данной процедуре обязательно должны быть подвергнуты картофель, свёкла, морковь и другие корнеплоды.

Подвергайте термической обработке

Избавиться от вредных химических веществ на продуктах поможет термическая обработка. Но стоит понимать, что вместе с пестицидами вы можете "убить" и полезные компоненты в фруктах или овощах. Нужно стараться сохранить витамины, поэтому при возможности готовьте овощи и фрукты на пару или на гриле.

Используйте домашние средства для очистки

Есть специальные средства для очистки фруктов и овощей. Но эксперты не советуют их использовать, поскольку в их составе также есть вредные компоненты. Лучше сделать домашний аэрозоль. Например, добавьте в воду ложку столового уксуса и в этом растворе замочите фрукты на 1-2 минуты. После этого, промойте их под водой и высушите полотенцем.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что пять крупных городов Франции запретили использование пестицидов.

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