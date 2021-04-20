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Пять способов, которые защитят вас от пестицидов

Эксперты назвали несколько способов, которые помогут защитить организм от пестицидов

сегодня, 09:55
Автор:

Светлана Шкурупий

Пестициды — токсические вещества, которые используют для защиты урожая от вредителей, сорняков, грибков и грызунов. И они хорошо справляются со своей задачей. Но на большинстве фруктов и овощей остаются эти химические вещества и при употреблении они попадают в организм, нанося ему серьезный вред.

Пять способов, которые защитят вас от пестицидов

Как защитить себя от пестицидов / Фото: pixabay.com

Специалисты отмечают, что длительное потребление продуктов, загрязненных пестицидами, может вызвать отравление, проблемы с сердечно-сосудистой системой, пищеварением, работой головного мозга, поджелудочной и других органов. Поэтому стоит знать, как избавить овощи и фрукты от этих химических веществ 

Тщательно промывайте продукты под проточной водой 

Пестициды в основном остаются на листьях и стеблях растений. Чтобы очистить продукты от токсинов, перед употреблением их нужно промыть под теплой проточной водой. Делайте это тщательно, потому что пестициды плохо растворяются в воде.

Насухо протирайте

После мытья овощей и фруктов насухо протрите их поверхности. Это поможет удалить остатки вредных веществ. Лучше всего используйте бумажное полотенце, чтобы исключить перенос пестицидов на другой продукт. 

Очищайте наружный слой 

Для снижения вероятности попадания в организм пестицидов перед употреблением в пищу фруктов или овощей очистите их от верхнего слоя, кожицы. Данной процедуре обязательно должны быть подвергнуты картофель, свёкла, морковь и другие корнеплоды. 

Подвергайте термической обработке 

Избавиться от вредных химических веществ на продуктах поможет термическая обработка. Но стоит понимать, что вместе с пестицидами вы можете "убить" и полезные компоненты в фруктах или овощах. Нужно стараться сохранить витамины, поэтому при возможности готовьте овощи и фрукты на пару или на гриле. 

Используйте домашние средства для очистки 

Есть специальные средства для очистки фруктов и овощей. Но эксперты не советуют их использовать, поскольку в их составе также есть вредные компоненты. Лучше сделать домашний аэрозоль. Например, добавьте в воду ложку столового уксуса и в этом растворе замочите фрукты на 1-2 минуты. После этого, промойте их под водой и высушите полотенцем. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что пять крупных городов Франции запретили использование пестицидов.


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Источник: https://food.inmyroom.ru/posts/27170-pyat-prostyh-sposobov-zaschitit-sebya-ot-pestitsidov
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