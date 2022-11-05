Определили лучший сыр в 2022 году на фестивале World Cheese Awards

В Соединенном королевстве прошел конкурс под названием World Cheese Awards, на котором назвали лучший творог 2022 года. О результатах конкурса пишет портал "Комментарии" со ссылкой на CNN.

Сыр грюйер. Фото из открытых источников

Лучшим сыром 2022 признали швейцарский твердый грюйер без характерных дырочек, который имеет орехово-цветочный аромат и изготавливается компанией Le Gruyère AOP surchoix из коровьего молока. Судьи отметили, что сыр обладает "большим вкусом и букетом ароматов".

Второе место получил сыр горгондзола Dolce DOP, представлявший итальянскую компанию De' Magi.

Интересно, что на фестивале World Cheese Awards принимали участие 39 видов украинских сыров, которые, несмотря на войну, смогли принять участие в конкурсе.

"Мы не останавливаем свое производство. Мы ведем свою войну", — сообщила дистрибьютор украинских сыров Ardis Group Наталья Кахади.

К сожалению, украинские сыры не смогли попасть в 98 сыров с отметкой супер золотой, которых потом сократили до 16 и из них выбрали победителя. Остальные сыры получили отметки золотой, серебряный и бронзовый.

В общей сложности конкурс принял представителей из 42 стран, которые представили более четырех тысяч сортов сыра. Для оценки было сформировано международное жюри, состоявшее из 250 человек.

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