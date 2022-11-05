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Определили лучший сыр в 2022 году на фестивале World Cheese Awards

В Уэльсе международное жюри назвало лучший сыр года.

сегодня, 06:10
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Автор:

Slava Kot

В Соединенном королевстве прошел конкурс под названием World Cheese Awards, на котором назвали лучший творог 2022 года. О результатах конкурса пишет портал "Комментарии" со ссылкой на CNN.

Определили лучший сыр в 2022 году на фестивале World Cheese Awards

Сыр грюйер. Фото из открытых источников

Лучшим сыром 2022 признали швейцарский твердый грюйер без характерных дырочек, который имеет орехово-цветочный аромат и изготавливается компанией Le Gruyère AOP surchoix из коровьего молока. Судьи отметили, что сыр обладает "большим вкусом и букетом ароматов".

Второе место получил сыр горгондзола Dolce DOP, представлявший итальянскую компанию De' Magi.

Интересно, что на фестивале World Cheese Awards принимали участие 39 видов украинских сыров, которые, несмотря на войну, смогли принять участие в конкурсе.

"Мы не останавливаем свое производство. Мы ведем свою войну", — сообщила дистрибьютор украинских сыров Ardis Group Наталья Кахади.

К сожалению, украинские сыры не смогли попасть в 98 сыров с отметкой супер золотой, которых потом сократили до 16 и из них выбрали победителя. Остальные сыры получили отметки золотой, серебряный и бронзовый.

В общей сложности конкурс принял представителей из 42 стран, которые представили более четырех тысяч сортов сыра. Для оценки было сформировано международное жюри, состоявшее из 250 человек.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о советах врача о том, как подготовить иммунитет к зиме. Специалисты назвали шесть главных пунктов, среди которых есть сбалансированное питание, полноценный сон и качественный отдых.

Также "Комментарии" сообщали о фрукте, который нужно есть для снижения рака. Диетолог отметила, что фрукт можно купить почти в каждом супермаркете страны. Кроме снижения вероятности заболеть раком этот цитрус обеспечит необходимыми витаминами беременных женщин.  



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Источник: https://edition.cnn.com/travel/article/worlds-best-cheese-awards-2022-wales/index.html
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