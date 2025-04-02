logo

BTC/USD

85521.18

ETH/USD

1876.35

LTC/USD

85.64

USD/UAH

41.45

EUR/UAH

45.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Здоровье диета и питание Один продукт защитит печень от рака
commentss НОВОСТИ Все новости

Один продукт защитит печень от рака

Продукт, снижающий риск развития рака печени

сегодня, 21:30
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Рак печени является одним из самых распространенных видов рака в мире. Исследования показывают, что некоторые продукты могут помочь снизить риск развития этого заболевания. Одним из таких продуктов является чеснок, богатый соединениями, обладающими противораковыми свойствами.

Один продукт защитит печень от рака

Иллюстративное фото

Почему чеснок полезен для печени

Чеснок содержит многочисленные биологически активные соединения, такие как аллицин, селен и другие антиоксиданты. Эти соединения могут помочь защитить печень от повреждения и снизить риск развития рака.

Как чеснок защищает от рака печени

Антиоксидантное действие: Чеснок помогает нейтрализовать свободные радикалы, которые могут повредить клетки печени и привести к развитию рака.

Противовоспалительное действие: Хроническое воспаление может увеличить риск рака печени. Чеснок обладает противовоспалительными свойствами, которые могут помочь уменьшить воспаление в печени.

Детоксикация: Чеснок может помочь печени выводить токсины, которые могут повредить клетки и способствовать развитию рака.

Антипролиферативное действие: Некоторые исследования показывают, что чеснок может замедлить рост раковых клеток печени.

Что показали исследования:

Многие исследования показали, что употребление чеснока связано со снижением риска рака печени. Например, исследование, опубликованное в Journal of Nutrition, показало, что люди, регулярно употребляющие чеснок, имеют более низкий риск развития рака печени.

Сколько чеснока нужно употреблять

Рекомендованная суточная доза чеснока составляет 2-3 зубчика.

Как увеличить потребление чеснока

Добавляйте чеснок в различные блюда, такие как супы, рагу, соусы и салаты.

Употребляйте чеснок в сыром виде, потому что это помогает сохранить его полезные свойства.

Используйте чесночное масло для приготовления пищи.

Напомним, портал "Комментарии" писал, какой напиток защитит организм от рака.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости