Один из самых вредных для здоровья: врачи настаивают, чтобы все, кому за 40, отказались от популярного продукта

Диетологи рекомендуют отказаться от бекона (фото из открытых источников)

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То, что идет на ура и не вредит в 20 лет, в более зрелом возрасте может отправить организм в нокаут. Одним из самых опасных продуктов для здоровья диетологиня из США Лиза Ричардс считает бекон.

Дело в том, говорит диетологиня, что после 40 лет в организме происходят возрастные изменения, в том числе гормональные, заметно замедляются метаболические процессы. И полиненасыщенные жиры, которых в беконе около 10%, уже не усваиваются полностью. Так что с каждым кусочком человек получает невероятное количество калорий (в 100 г продукта – 500 килокалорий), которые откладываются на талии и впоследствии приводят к увеличению веса, а в худшем случае – к ожирению. Это провоцирует сердечно-сосудистые заболевания, увеличивает риск заболевания дибетом и еще больше осложняет метаболизм. А образующиеся холестериновые бляшки в будущем могут спровоцировать развитие атеросклероза.

Не только Лиза Ричардс озабочена опасностью, которую несет бекон. Ее коллеги из Великобритании рекомендуют употреблять этот вкусный продукт без фанатизма всем – независимо от возраста.

Во-первых, в состав бекона входит невероятное количество консервантов – именно поэтому он очень долго не портится (не меняет ни своих вкусовых качеств, ни внешнего вида). Все они не приносят пользы здоровью.

Во-вторых, чаще всего бекон употребляют жареным. При термической обработке выделяются канцерогены, которые засоряют организм и могут спровоцировать проблемы желудочно-кишечного тракта и онкологические заболевания. В частности – рак прямой кишки. Ученые считают, что этого заболевания можно было бы избежать, если бы люди еще в детском возрасте снизили потребление бекона до 70 граммов в неделю – именно такое количество продукта британское Агентство стандартов питания считает максимально допустимым без вреда для здоровья.

В-третьих, в беконе большое содержание соли и натрия. Если этот продукт часто вводить в рацион, может нарушиться водно-соляной баланс. И отеки, которые появятся в результате, это не самое страшное. Задержка воды в организме опасна для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями: может спровоцировать повышение артериальное давление, инсульт или сердечную недостаточность.

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