Обычный сыр не так безопасен, как все думают: вызывает опасное явление

Сыр называют популярным и полезным продуктом. Однако он может провоцировать проблемы со сном.

Сыр. Иллюстративное фото

Исследования выявили сильную связь между ночными кошмарами и непереносимостью лактозы. В свою очередь боль в желудке или газы ночью могут влиять на сон. Исследователи уверены, что отказ от сыра может помочь улучшить качество сна.

"Появление ночных кошмаров тесно связано с непереносимостью лактозы и другими пищевыми аллергиями. Эти новые данные свидетельствуют о том, что изменение пищевых привычек для людей с определенной пищевой чувствительностью может облегчить ночные кошмары. Они также могут объяснить, почему люди так часто обвиняют молочные продукты в плохих снах", – пишет издание Independent.

В ходе исследования было опрошено более 1000 студентов канадского Университета Макьюэна об их сне, пищевых привычках и любой предполагаемой связи между этими двумя аспектами. Отмечается, что около трети участников сообщали о регулярных ночных кошмарах. Большинство тех, кто сообщал о плохом сне и ночных кошмарах, были женщинами, которые также чаще помнили свои сны и почти вдвое чаще, чем мужчины, сообщали о пищевой аллергии или непереносимости.

“Около 40 процентов студентов сказали, что, по их мнению, позднее употребление пищи или определенных пищевых продуктов повлияло на их сон, а примерно четверть считала, что употребление определенных продуктов может ухудшить их сон. Многие обвиняли в плохом сне острую пищу, сладости и молочные продукты. Однако только 5,5 процента считали, что то, что они ели, повлияло на тон их снов", — говорится в сообщении.

Исследователи сравнили сообщения о пищевой непереносимости с отчетами о плохих снах и плохом сне, обнаружив, что непереносимость лактозы была связана с желудочно-кишечными симптомами, ночными кошмарами и низким качеством сна.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что ночные кошмары называют предупреждающими о преждевременной смерти.



