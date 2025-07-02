Обычный сыр не так безопасен, как все думают: вызывает опасное явление

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Кречмаровская Наталия
Сыр называют популярным и полезным продуктом. Однако он может провоцировать проблемы со сном.
Сыр. Иллюстративное фото
Исследования выявили сильную связь между ночными кошмарами и непереносимостью лактозы. В свою очередь боль в желудке или газы ночью могут влиять на сон. Исследователи уверены, что отказ от сыра может помочь улучшить качество сна.
В ходе исследования было опрошено более 1000 студентов канадского Университета Макьюэна об их сне, пищевых привычках и любой предполагаемой связи между этими двумя аспектами. Отмечается, что около трети участников сообщали о регулярных ночных кошмарах. Большинство тех, кто сообщал о плохом сне и ночных кошмарах, были женщинами, которые также чаще помнили свои сны и почти вдвое чаще, чем мужчины, сообщали о пищевой аллергии или непереносимости.
Исследователи сравнили сообщения о пищевой непереносимости с отчетами о плохих снах и плохом сне, обнаружив, что непереносимость лактозы была связана с желудочно-кишечными симптомами, ночными кошмарами и низким качеством сна.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что ночные кошмары называют предупреждающими о преждевременной смерти.