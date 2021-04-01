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Обнаружен продукт, спасающий от перепадов настроения

В этом продукте содержится ценная аминокислота

сегодня, 18:30
Автор:

Светлана Шкурупий

Весна, как правило, ассоциируется с теплом, хорошим настроением и солнцем, хотя с ее приходом у многих людей начинаются резкие перепады настроения. Но справиться с ними можно, и помогут в этом обычные спелые томаты.

Обнаружен продукт, спасающий от перепадов настроения

Какой продукт защитит от перепадов настроения / Фото: depositphotos.com

Врач-диетолог Маргарита Королева рассказала о том, что эти красные овощи богаты на триптофан — незаменимую аминокислоту, которая принимает участие в обмене белка и реакциях, продуцирующих серотонин, мелатонин и холин. Специалист рекомендует в день употреблять 2-3 спелых томата не только потому, что они улучшают настроение, но и потому что эти овощи богаты на другие витамины и полезные вещества. Например, в их составе есть ликопин — мощный антиоксидант, который защищает организм от свободных радикалов, предотвращая развитие серьезных заболеваний. А еще это вещества помогает сохранить молодость и красоту. 

Помимо помидоров, аминокислоту также можно найти в темном шоколаде, финиках, сыре и соевых продуктах. Но для стабилизации настроения можно еще обогатить организм фолиевой кислотой (витамином В9), да и вообще всеми витаминами из этой группы. 

Напомним, что многие хотя бы раз слышали о том, что с помощью определенных продуктов можно повысить себе настроение. Однако ровно также, с помощью некоторых продуктов его можно понизить. Каких именно, узнайте в нашем материале. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что с началом весны многие люди ощущают упадок сил и симптомы депрессии, но улучшить настроение можно с помощью простого и быстрого способа. Американские ученые считают, что почувствовать себя счастливее поможет психологическое упражнение.


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Источник: https://lenta.ru/news/2021/03/26/perepad/
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