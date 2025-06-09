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Об этой опасности от кисломолочного сыра мало кто знает

Избыток соли в рационе может привести к серьезным последствиям для здоровья

сегодня, 16:35
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Кравцев Сергей

Многие из нас считают творог идеальным продуктом, который лишен недостатков. Но диетологи советуют не спешить с такими выводами, ведь есть ряд нюансов, о которых не все знают.

Об этой опасности от кисломолочного сыра мало кто знает

Творог. Фото: из открытых источников

Одна из самых больших проблем этого продукта – это большое содержание натрия. Одна упаковка (около 200 г) может содержать более 1 г соли, что содержит в себе целых 20% от положенной суточной нормы.

Между тем многие из нас превышают эту норму во время завтрака и обеда. Избыток соли в рационе может спровоцировать серьезным последствиям для здоровья, таким как гипертония, перенапряжение почек или повышенный риск сердечных заболеваний.

Тем, кто привык регулярно употреблять сыр практически ежедневно, важно обращать внимание на его состав и тогда отказаться от других источников натрия в своем рационе.

В классическом варианте эта молочка содержит насыщенные жиры, которые в избытке могут повысить уровень плохого холестерина ЛПНП и увеличить риск развития атеросклероза.

Альтернативой являются "легкие" варианты, но в таких продуктах снижение содержания жира часто происходит за счет вкуса и консистенции, а иногда предполагает добавление загустителей.

Важно также знать, что содержание кальция в твороге не такое высокое, как многие из нас считают. По сравнению с натуральными йогуртами, кефирами или зрелыми сырами, этот продукт существенно уступает по этому показателю.

Для людей, которые заботятся о крепких костях и здоровых зубах, он может быть не лучшим выбором в качестве основного источника этого ценного ингредиента.

"Этот сыр можно употреблять при рациональном питании, без каких-либо особых ограничений, когда нет непереносимости лактозы, аллергии на казеин или дискомфорта другого происхождения", — объясняет клинический диетолог Милена Носек.

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Источник: https://gotowanie.onet.pl/porady/serek-wiejski-wcale-nie-taki-zdrowy-o-tym-malo-sie-mowi/0tb51lq
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