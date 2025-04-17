Невероятные изменения женщины, которая похудела более чем на 220 кг: как она выглядит сегодня

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Slava Kot
39-летняя американка Темми Слейтон, которая стала известна зрителям благодаря реалити-шоу "1000-Lb Sisters", стала примером невероятной трансформации. Женщина за несколько лет смогла потерять 70% собственного веса и похудеть на 226 кг.
Темми Слейтон. Фото: TLC
Несколько лет назад Темми весила более 325 килограммов и оказалась на грани жизни и смерти из-за серьезной дыхательной недостаточности. Ее госпитализировали. Кроме того, состояние женщины из-за лишнего веса нуждалось в неотложном медицинском вмешательстве. Именно этот критический момент стал толчком к переменам Темми Слейтон.
Она дала себе четко понять, что похудение – это не краткосрочная диета, а радикальное изменение образа жизни. Темми стала менять себя постепенно. Сначала она модифицировала свой рацион, добавила физические нагрузки, прошла терапию и провела бариатрическую операцию – уменьшение размера желудка.
Темми Слейтон похудела более чем на 220 кг.
О своей трансформации Темми рассказывает в соцсетях, где делится фотографиями, мыслями и эмоциями.
Благодаря своим действиям Темми Слейтон похудела на 226 кг. Ее вес впервые за долгое время пересек отметку в менее 100 кг.
Темми Слейтон до и после похудения
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