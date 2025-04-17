Невероятные изменения женщины, которая похудела более чем на 220 кг: как она выглядит сегодня

39-летняя американка Темми Слейтон, которая стала известна зрителям благодаря реалити-шоу "1000-Lb Sisters", стала примером невероятной трансформации. Женщина за несколько лет смогла потерять 70% собственного веса и похудеть на 226 кг.

Темми Слейтон. Фото: TLC

Несколько лет назад Темми весила более 325 килограммов и оказалась на грани жизни и смерти из-за серьезной дыхательной недостаточности. Ее госпитализировали. Кроме того, состояние женщины из-за лишнего веса нуждалось в неотложном медицинском вмешательстве. Именно этот критический момент стал толчком к переменам Темми Слейтон.

Она дала себе четко понять, что похудение – это не краткосрочная диета, а радикальное изменение образа жизни. Темми стала менять себя постепенно. Сначала она модифицировала свой рацион, добавила физические нагрузки, прошла терапию и провела бариатрическую операцию – уменьшение размера желудка.

"У меня было много внутренних демонов, с которыми мне пришлось бороться, и я все еще борюсь. Ты не один. Ты можешь сделать все, как только задумаешься. Никогда не сдавайся", — говорит Темми.

Темми Слейтон похудела более чем на 220 кг.

О своей трансформации Темми рассказывает в соцсетях, где делится фотографиями, мыслями и эмоциями.

"Я делаю много фотографий, много селфи не потому, что хорошо выгляжу. Я делаю в основном потому, что хочу запомнить, как я была велика, как выглядела", – сказала она на одном из своих видео в Instagram.

Благодаря своим действиям Темми Слейтон похудела на 226 кг. Ее вес впервые за долгое время пересек отметку в менее 100 кг.

Темми Слейтон до и после похудения

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