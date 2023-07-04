Нельзя употреблять в жару: 5 продуктов, которые еще больше «поддадут жАру»

Мороженое не спасет от жары (фото из открытых источников)

Как помочь организму пережить жару и улучшить самочувствие? "Комментарии" разобрались, от каких продуктов лучше отказаться.

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Мороженое и прохладительные напитки

Казалось бы, совершенно логично, что лучшее спасение в жару – что-то прохладное: съел, выпил – и освежился. Но это не более чем один из многочисленных мифов. Снизить градус таким образом точно не удастся, а вот получить обратный эффект – очень легко (вы же помните – чем больше холодной воды пьете, тем больше хочется). После мороженого и напитков из холодильника организм получает стресс и быстро старается согреться. Он сам регулирует температурный баланс – "выгоняет" тепло, что выражается в повышенном потоотделении. Именно поэтому в Средней Азии, где температура летом зашкаливает, целыми днями пьют горячий чай: он стимулирует выделение пота, благодаря которому тело охлаждается. Но не всем такой вариант нравится. Поэтому рекомендации врачей на жаркий день выглядят так: чай – теплый, напитки (в том числе и вода) – комнатной температуры. И никакого льда!

Острые продукты

Они тоже способны повысить температуру тела. Дело в капсаицине – алкалоиде, входящем в состав разных видов острого стручкового перца. От него становится горячо не только в полости рта. Молекулы капсаицина раздражают температурные рецепторы и подают сигналы мозгу создать ощущение тепла. Известно, что он хорошо сжигает жиры, способствует восстановлению поврежденных нервов и может утолять боль. Но летом его потребление следует свести к минимуму.

Выпечка и сладости

Продукты, содержащие муку и большое количество сахара, могут привести к обезвоживанию организма. Для того, чтобы их переварить, нужно достаточно много влаги, а ее в жару не хватает и так. Поэтому макарон, хлебобулочных изделий и конфет в рационе в летний период должно быть гораздо меньше, чем обычно.

Алкоголь

Есть несколько причин не употреблять алкогольные напитки при высокой температуре воздуха. Во-первых, они значительно повышают артериальное давление. Это дополнительная нагрузка на сердце и сосуды, которые и так вынуждены работать в режиме повышенной сложности, чтобы обеспечить охлаждение тела. Поэтому есть риск сердечного приступа. Во-вторых, алкоголь – мочегонное средство, к тому же достаточно сильное. Он интенсивно выводит из организма жидкость, что может повлечь за собой обезвоживание, в том числе – и с необратимыми процессами. В-третьих, алкогольные напитки могут спровоцировать тепловой удар (в состоянии опьянения организм не может нормально регулировать свою температуру) и солнечные ожоги (под действием алкоголя кожа становится более чувствительной к солнечным лучам).

Продукты с высоким содержанием белка

Всё очень просто. Несмотря на пользу белка для организма, для того, чтобы его переварить, нужно очень много энергии – в два раза больше, чем на расщепление углеводов. В процессе пищеварения происходит процесс термогенеза – выработка теплоты, сопровождающая синтез белков. А лишняя температура, когда за окном и так ад, только усложняет нам жизнь.



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